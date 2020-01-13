İstanbul'da çöplerden semt analizi: Etiler-Bağcılar

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Marmara Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Umut Yiğit, çöplerden semtlerin ekonomik durumuyla ilgili analizler yapıyor. Yiğit, ekonomik kriz olup olmadığının çöplere yansıyacağını savunuyor.

Araştırmacı Umut Yiğit, "Özel hayat ile kamusal hayatın sınırları gitgide bulanıklaşıyor, modern insan varlığını ancak tüketerek sürdürebiliyor. Artık sadece yalnızken kendi gerçeğini yaşayabilen insanın özel alanı da görülen ve görülmeyen alanlar olarak parçalanıyor. Bu yeni yaşam biçiminin en gerçek kanıtlarını çöpler içeriyor" diyor.

Yiğit yüksek lisans tezinde çöpleri analiz ederek tüketim alışkanlıklarından, kültürel kimliklere kadar geniş bir alanda sonuçlar üretebilen sosyolojik bir yöntem geliştirmeyi amaçlamış. Yöntemin yüz yüze görüşmelerin veya anketlerin sağlayamadığı somut cevapları üretebileceğini savunuyor.

Tez danışmanı Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'e göre tüketim alışkanlıklarının gösterilebilecek markalar ile gösterilemeyecek markalara göre değişiyor ve emlak sisteminin semtlerdeki yaşam biçimlerinde belirleyici rol oynuyor.

İstanbul'un Bağcılar (Merkez) ve Etiler semtlerinde yaptığımız çöp analizi bulguları, yorumları ve sonuçlarıyla yayında.