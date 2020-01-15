Telif hakkı Getty Images

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Wikipedia'ya erişimin engellenmesinin hak ihlâli olduğuna yönelik gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yasağı getiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin yasak kararını kaldırması bekleniyor ancak henüz mahkemeden bir karar çıkmadı.

AYM Aralık ayı sonunda 6'ya karşı 10 oyla Wikipedia'ya erişimin engellenmesinin hak ihlâli olduğuna hükmetmişti.

Wikipedia'ya erişim engeli kararı, "Türkiye'yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içeriklerin kaldırılmaması" gerekçesiyle alınmıştı.

Türkiye'de 29 Nisan 2017'de erişime kapatılan Wikipedia, bu kararın ifade özgürlüğünü ihlâl ettiğini savunmuştu.

Gerekçeli kararda ne denildi?

AYM'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararı şöyle:

"Wikipedia'ya erişimin engellenmesine karar verilmesinin, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun düşmediği, başvurucuların ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla somut başvuruda ihlalin önce idarenin işleminden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte ihlalin derece mahkemelerince de giderilmemiş olması sebebiyle aynı zamanda mahkeme kararından da kaynaklandığı söylenebilir."

AYM'nin oy çokluğuyla aldığı karar, kurumun AYM'ye bireysel başvurusu sonrası alınmıştı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AYM'nin kararına ilişkin, "Elbette Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesinin kararı elbette hem idare, hem mahkeme tüm ilgilileri bağlayan bir süreçtir. O uygulanacak bir konudur" demişti.

Wikipedia'nın avukatı Gönenç Gürkaynak: 2,5 yıl sonra edinebildiğimiz bu kararın tamamı kutlama vesilesi değil

Wikipedia'nın avukatı olan Gönenç Gürkaynak, AYM kararının Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi'ne gitmeme de AIHM'e gitmeme de gerek kalmamalıydı" dedi.

Gürkaynak, "YouTube ve Twitter'ın da olduğu farklı dosyalarda verilen yakın tarihli Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen Wikipedia için ancak 2,5 yıl sonra edinebildiğimiz bu kararın tamamı kutlama vesilesi değil" değerlendirmesini yaptı.

@GurkaynakGonenc tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin #Wikipedia avukatı olduğum için beyan vermeme hassasiyetime mola: Böyle bir konuda Anayasa Mahkemesi'ne gitmeme de AIHM'e gitmeme de gerek kalmamalıydı. O günlere daha hızlı ulaşacak yürütme ve yargı hassasiyetlerini edinmek için de, ülkemizde daha fazla ifade özgürlüğü lazımdır. https://t.co/B2dswzgmPx — Gönenç Gürkaynak (@GurkaynakGonenc) 15 Ocak 2020

Süreç nasıl işledi?

Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı daha önce erişim yasağı nedeniyle AYM'ye bireysel başvuru yapmıştı.

AYM Birinci Bölümü başvuruyu ele almış ancak başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Genel Kurul'a sevkine karar verilmişti.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Wikipedia'nın neden tamamı engellendi?

Wikipedia'nın avukatları, karara karşı itirazda bulunmuş ancak yasak kararı kaldırılmamıştı.

Bunun üzerine Wikipedia'nın hukukçuları, 2017'de yeniden AYM'ye başvurmuştu.

Türkiye'de yasağın kaldırılması için mahkemelere yapılan çok sayıda başvuru ve çağrının yanı sıra, Wikimedia Vakfı da Mart 2018'de "Sizi özlüyoruz Türkiye" kampanyası başlatmıştı.

Türkiye'den bazı kullanıcılar VPN (Sanal Vekil Sunucu) ve başka diğer yöntemlerle Wikipedia'ya girebiliyordu.

Ancak Wikipedia'nin arama istatistikleri, Türkçe içeriklere erişimin Nisan 2017'den sonra ciddi şekilde düştüğünü gösteriyor.