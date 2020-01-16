MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu
Demirören Haber Ajansı'nın( DHA) geçtiği Milli Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Suriye'de Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde bugün askerlerin yol kontrolü yaptığı sırada düzenlenen bombalı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.
DHA, saldırının Suriye'nin Telabyad kentine bağlı Suluk beldesinde akşam saatlerinde meydana geldiğini duyurdu.
Ajansın haberine göre, aracın infilak ettirilmesiyle Tokat doğumlu Piyade Teğmen Sinan Bilir, Şanlıurfa doğumlu Uzman Onbaşı Mustafa Alpak ve Eskişehir doğumlu Piyade Binbaşı Şevket Tombul hayatını kaybetti.