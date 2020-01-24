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Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ'ın çeşitli ilçeleri ile merkezinin yanı sıra Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Tunceli gibi çevre illerde de hissedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem nedeniyle ikisi Elazığ'da, ikisi de Malatya'da olmak üzere en az dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde de yıkımlar ve can kaybı olduğu belirtiliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğinin 6,75 kilometre olduğunu bildirdi. Saat 20.55'te meydana gelen depremden 13 dakika sonra 5,4 büyüklüğünde bir artçı yaşandı. Ayrıca, merkez üssü saat 21.17'de merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'ne göre, ilk depremin ardından Malatya ve Elazığ merkezli, en büyüğü 4,7, en küçüğü 2,9 büyüklüğünde olan 17 sarsıntı kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 6,5, derinliğini ise 5 kilometre olarak verdi. Kurumların büyüklük değerleri arasındaki fark her iki kurumun da depremin büyüklüğünün ölçümüyle ilgili farklı bir değeri baz almasından kaynaklanıyor. Kandilli, Richter ölçeği olarak da bilinen yerel büyüklüğü (ML) gösteren veriyi kullanırken, AFAD ise büyüklük göstergesi olarak moment büyüklüğünü (Mw) veriyor.

Elazığ'da cep telefonu ve internet başta olmak üzere iletişim konusunda sıkıntılar yaşandığı yönünde haberler geliyor.

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AFAD: 28 çalışma grubu faaliyete geçirildi

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından 28 çalışma grubunun faaliyete geçirildiği belirtildi.

AFAD'ın açıklamasında, "Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir" denildi.

AFAD, hasarlı yapılara girilmemesi, telefon görüşmelerinde web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin kullanılması, doğalgaz, su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması ve yolların yardım araçları için boş bırakılması çağrısı yaptı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, olası ihtiyaç için hastanelere ilave kan tedarik planlaması yapıldığını açıklarken, Savunma Bakanı Hulusi Akar da herhangi bir ihtiyaç halinde yardım etmek üzere askeri birliklerin hazırlıklarına devam ettiğini söyledi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, saha çalışmalarının başlandığını ifade etti.

Güllüoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz saha çalışmalarına başladı, Gelişmeler takip ediliyor" dedi.