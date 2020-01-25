Elazığ depremi: 24 saat sonra bir çocuk enkazdan kurtarıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Cuma akşamı 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ekipleri zamanla yarışırken, mucize kurtuluş haberleri geldi.

23. saatte bir anne çocuğuyla birlikte, 24. saatte ise Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'nde çöken binanın altında kalan başka bir çocuk kurtarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara itfaiyesi ekipleri ile jandarma arama kurtarma iş birliğiyle 5 yaşında bir çocuğun annesiyle birlikte kurtarıldığını duyurdu.

Hemen ardından Elazığ Jandarma arama ekplerinin 2,5 yaşındaki bir çocuğu daha kurtardığı açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son açıklamasına göre 29 kişi hayatını kaybetti, 1466 yaralı var.

Elazığ ve Malatya'da süren arama kurtarma çalışmaların ilk 24 saatinde 40'tan fazla kişi kurtarıldı.

Öte yandan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 10'dan fazla 4 büyüklüğünün üzerinde olmak üzere 400'den fazla artçı deprem yaşandı.

Depremde Elazığ'da 5, Malatya Doğanyol'da 25 bina tamamen yıkıldı. Bölge sakinlerinin büyük çoğunluğu geceyi AFAD ve Kızılay'ın dağıttığı çadırlarda geçiriyor.

Bölgede hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 8 derecelere kadar düşüyor.

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AFAD'ın açıklamasında depremden sonra bölgeye 3 bin 699 arama-kurtarma personeli ve 554 araç sevk edildiği belirtilerek, profesyonel ekiplere destek vermek üzere 108 kişiden oluşan Sivil Toplum Kuruluşu ve gönüllü ekiplerin alanda çalıştığı kaydedildi.

Bu arada hasar tespit çalışmalarında, Malatya'da 100, Elazığ'da 110, çevre illerde ise 40 olmak üzere 250 teknik personelin görev yaptığı ve yapılan çalışmalar sonucu 81 ağır hasarlı, 53 az hasarlı ve 30 yıkık bina tespit edildidiği bildirildi.

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Siyasi parti liderleri deprem sonrası birliktelik mesajları yayınlarken, birçok ülke lideri de başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede kalıcı konutlar tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü Elazığ ve Malatya'yı ziyaret etti.

İlk olarak Elazığ'da Mevlana Camii'nde depremde hayatını kaybeden bir anne-oğulun cenaze törenine katılan Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı açıklamada bölge halkından olumsuz propagandalara kulak asmamalarını istedi ve "Enkazları kaldırarak diğer taraftan yıkımların yerine süratle TOKİ olarak adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacağız" dedi.

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Erdoğan farklı kurumlar tarafından tarafından depremzedelere yardım kampanyaları başlatılmasını eleştirerek, yardımların sadece AFAD ve Kızılay üzerinden yapılacağını açıkladı.

Erdoğan "Bu tür zamanlarda bazıları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatçılara kapı aralamayalım. Öyle yok para toplamaydı şuydu buydu, devletimizin bu noktada bir ihtiyacı yok. Birileri illa yardım yapacaksa bunların kurumları bellidir, AFAD'la, bilemediniz Kızılay'la yapılır. Bu fırsatçılara da fırsat vermeyelim, adımlarımızı buna göre atalım diyoruz." diye konuştu.

Öte yandan AFAD,depremin ardından nakdi yardımda bulunmak isteyenler için yardım kampanyası başlattı.

AFAD SMS ve havale yoluyla para yardımı yapmak isteyenler için Twitter hesabından SMS ve hesap numaraları paylaştı.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemesi gönderen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Elazığ'a giderek İstanbul'dan gönderilen ekiplerin çalışmalarını izledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de depremzedelere destek olmak için Pazar günü Malatya ve Elazığ'da olacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Elazığ ve Malatya'da 3 ay süreyle 'mücbir sebep hali' ilan etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Elazığ ve çevre illeri etkileyen deprem nedeniyle, Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulanması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edildiğini açıkladı.

Bakanlık'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada iki kentteki vergi mükelleflerinin vergi borçlarının ve motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme sğrelerinin uzatıldığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullarımız açısından korkulacak bir durum yok

Depremin ardından Elazığ'ın Gezin Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bölgedeki okullar açısından korkulacak bir durumun olmadığını ancak incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamalarda afet sonrası psikososyal desteğin de en az fiziksel destek kadar önemli olduğunu belirterek "Çocuklarımızın yaşadığı korkunun travmaya dönüşmemesi için, çocuklarımızla bizzat ilgilenmek için ekibimizle buradayız" yazdı.

Adalet Bakanlığı: Adıyaman Cezaevi'ndeki hükümlü ve tutuklular nakledildi

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremin neden olduğu hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'ndeki 814 hükümlü ve tutuklunun çevredeki cezaevlerine nakledildiğini açıkladı.

Yapılan ilk incelemede Adıyaman Cezaevi'nin bazı bölümlerinde çatlaklar tespit edildiği için, tutuklu ve hükümlülerin tedbiren Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki cezaevlerine nakledildiği bildirildi.

Bakanlık bünyesinde depremin ardından kriz merkezi kurulduğu ve deprem bölgesindeki adliye ve ceza infaz kurumlarında detaylı incelemeler yapıldığı, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bildirildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 26 sosyal medya hesabıyla ilgili soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsvcılığı, Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada "provokatif içerik paylaşan" hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık 26 hesap hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cuma akşamı yaptığı açıklamada bazı sosyal medya hesapları hakkında inceleme başlatılacağını söylemişti.

RTÜK 'provokatif yorum ve haberler' hakkında inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTÜK) Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından radyo ve televizyonlardaki "provokatif yorum ve haberler" için inceleme başlattığını açıkladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada "bazı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların toplumu provoke etme amaçlı ve yanlış yönlendirme amacı güden yayınlar incelemeye alındı" denildi ve yapılan inceleme sonucunda uzmanlar tarafından yazılan ve ilgili kuruluşlara ağır idari yaptırım öneren raporun Kurul'a sunulduğu aktarıldı.

Elazığ'da yıkılan Mavi Göl Apartmanı 'hasarlıydı, oturulamaz raporu verilmişti'

Telif hakkı DHA Image caption Mavi Göl Apartmanı'nın yıkılmadan önceki hali

Elazığ'ın Maden ilçesinin Gezin Mahallesi'nde depremde yıkılan Mavi Göl Apartmanı'nın hasarlı olduğu ve oturulamaz raporu verilmiş olduğu iddia edildi.

Bölgede bulunan BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer'e konuşan bölge esnafı, yapının 1994 yılında inşa edildiğini, daha önce yaşanan depremlerden dolayı hasar gördüğünü, yapılan etüt çalışmalarında Mavi Göl Apartmanı için oturulamaz raporu verildiğini belirtti.

Adını vermek istemeyen bir esnaf "Mal sahipleri binanın yakılmasına müsade etmedi, burada yaşayan herkes binanın sağlam olmadığını biliyordu ve burada sadece bu binanın yıkılması kimse için sürpriz olmadı." dedi.

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı deprem sebebiyle ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 19. haftasındaki Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının deprem sebebiyle ertelendiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada 27 Ocak Pazartesi günü Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanması planlanan maçın, ileri bir tarihe ertelendiği, tarihin daha sonra ilan edileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca 25-26 ve 27 Ocak tarihlerindeki tüm lig müsabakalarında depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılması kararı alındığı ve isteyen kulüplerin siyah kol bandı takmasına izin verildiği aktarıldı.

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THY: Elazığ ve Malatya seferlerine ait biletler 21 Şubat'a kadar ücretsiz uzatılabilecek

Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya seferlerine ait biletleri ücretsiz değiştireceklerini açıkladı.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 24 Ocak-2 Şubat tarihlerine ilişkin önceden düzenlenmiş Elazığ ve Malatya çıkışlı veya varışlı THY ve AnadoluJet iç hat ya da iç hat bağlantılı dış hat uçuşu biletlerinin, 31 Ocak'a kadar işlem yaptırılması kaydıyla, 21 Şubat'a kadarki herhangi bir uçuşla değişiminin ücretsiz yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. (Bilet süresinin uzatılması) Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 21 Şubat 2020 tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet'in icra ettiği seferlerde geçerli olacaktır. İlgili işlemler Türk Hava Yolları satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir."