Boeing 777X: Dünyanın en büyük iki motorlu uçağı ilk test uçuşunu tamamladı

Telif hakkı AFP Image caption 76,8 metre uzunluğundaki uçağın üretimi teknik sorunlar nedeniyle ertelenmişti

Boeing dünyanın en büyük iki motorlu uçağı olan 777X'in ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı.

ABD merkezli şirket 346 kişinin öldüğü iki kazaya yol açan 737 Max uçaklarının uçuşunun yasaklanması sonrası bir süredir imajını düzeltmeye çalışıyor.

Cumartesi günü Seattle'dan kalkan uçak, dört saatlik bir uçuş gerçekleştirdi.

Uçağın gövdesi, Eylül ayındaki strest testi sırasında parçalanmıştı.

777X, Boeing'in başarılı uçaklarından olarak görülen 777 mini-jumbo'nun daha büyük ve yakıt açısından daha verimli bir versiyonu.

Şirket bugüne kadar her biri 410-442 milyon dolar arası fiyatlarla 309 adet 777X sattığını açıkladı.

777X Pazarlama Direktörü Wendy Sowers, "Bu, şirket olarak yapabileceğimiz müthiş işlerin bir göstergesi" dedi.

İki koridorlu uçağın iki versiyonundan biri 384, diğeri de 426 yolcu alabiliyor.

Bu uçaklar, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın 360 - 410 yolcu kapasiteli A350-1000 uçağıyla rekabet edecek.

Telif hakkı Reuters Image caption İlk uçağın 2021'de Emirates havayolu şirketinde hizmete girmesinden önce daha fazla test yapılması gerekiyor

Boeing, 737 Max uçaklarının 2018 Ekim'de Endonezya'da ve beş ay sonra Etiyopya'da kaza yapmasından sonra bir krize girdi.

Şirket, uçağı hızlı bir şekilde üretebilmek için güvenlik önlemlerini göz ardı etmekle suçlanıyor ve birden fazla soruşturma geçiriyor.

Dünya genelinde uçuşu yasaklanan yüzlerce 737 Max'in, ilk başta birkaç ay içinde havalanacağı açıklanmıştı. Fakat yasağın üzerinden bir yıla yakın zaman geçmesine rağmen Boeing 737 Max için gerekli güvenlik izinlerini alamadı.

Bu uçak, kaza öncesinde şirketin en iyi satış rakamlarını yakalayan uçağı olmuştu.

Yasağın şimdiye kadar şirkete 9 milyar dolardan fazla maliyet getirdiği tahmin ediliyor.