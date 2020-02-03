Geçinemeyenler: 'Çocuklarımın geleceği için endişeliyim'

Geçim sıkıntısını ve kent yoksulluğunu ele aldığımız video dizimizin bu haftaki bölümünde aile geçimine katkıda bulunmak için evde dikiş diken Fatma Erdoğan ile konuştuk.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşayan Fatma Erdoğan'ın kızı ikinci kez üniversite sınavına hazırlanıyor, elektrik-elektonik mühendisliği bölümünü kazanmak istiyor.

Fatma Erdoğan ise çocuklarının geleceği için endişesini dile getiriyor, "Kızım üniversiteyi kazansın istiyorum ama kazanırsa ne yapacağımı bilmiyorum" diyor.