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Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferi yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 373 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na sert iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 157 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir hastamız ameliyata alındı. Diğer ikisi için de müdahale planlanıyor. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden üç hastamız var. Yoğun bakımdaki ve ameliyat olan üç hastamız için durumlarının iyi olduğunu, ciddi olmadığını söyleyebilirim. 157 hasta içinde de durumu ağır ya da ciddi olan hasta söz konusu değil. Bir vatandaşımız da hayatını kaybetti" dedi.

Kokpitin de bulunduğu ön taraf ve kuyruk kısımlarının ana gövdeden ayrılarak parçalandığı görülen uçaktaki yolcular ve mürettebatın bir kısmı, uçaktan kendi imkanlarıyla çıktı.

Olay yerinden geçilen görüntülerde kokpitin parçalara ayrıldığı görülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, uçağın içinde kalan yaralıların acil servis ekiplerince çıkarıldığını ve yaralılar için 32 ambulansın olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Turan: Sert iniş yapan uçak kırıma uğradı

Bakan Turan, ayrıca "Bize gelen bilgiye göre kaza sert biriniş yapıldığı ve hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu" dedi.

Vali Ali Yerlikaya, uçağın kötü hava koşulları nedeniyle pistte tutunamadığını, 50-60 metre sürüklendikten sonra pistten çıkıp 30-40 metre yükseklikten yola düştüğünü belirtti.

Pegasus Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (5 Şubat 2020) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir" denildi.

Demirören Haber Ajansı, İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737 800 tipi, Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının 17:05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktığını; 18:18'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığını duyurdu. Ajans, uçağın Marmara Denizi üzerinden İstanbul'un Pendik ilçesindeki Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadığını, kayarak yola savrulduğunu ve parçalandığını bildirdi.

Tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor

Kazanın ardından inmesi planlanan uçuşların tamamı İstanbul Havalimanı'na yönlendilirken, Sabiha Gökçen Havalimanı da kapatıldı.

Türk Hava Yolları da, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Uçak pistten çıktıktan bir süre sonra yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin havalimanına gelmesinin ardından söndürüldü. Yangın esnasında kurtarma ekipleri de, herhangi bir patlama riskine karşı uçağın çevresinden uzaklaştırıldı. Yine yangın çıkmasını engellemek için itfaiye ekipleri çift taraflı tazyikli suyla uçağa müdahaleye devam ediyor.

İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar gün boyu etkili olmuş; bazı vapur seferleri de iptal edilmişti.

Soruşturma başlatıldı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Bu esnada olay yerine gitmeye çalışan bir polis aracı da kaza yaptı. Kazada yaralanan 5 özel harekat polisinin durumunun ağır olmadığı belirtildi.

Sabiha Gökçen'de 7 Ocak'ta da bir Pegasus uçağı iniş sırasında pistten çıkmıştı.