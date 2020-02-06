Telif hakkı Arif Aslan Image caption İlk çığda kaybolan yeğenini aramak için bölgeye giden Hacı Sıddık Kapağan'ın minibüsü 2. çığın altında kaldı.

Van'ın Bahçesaray İlçesinde Salı gününden bu yana düşen iki çığ nedeniyle şu ana kadar 41 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin çoğu düşen ilk çığdan olay yerine giden ve yakınlarının kurtarılması için bekleyen siviller oldu.

Hacı Sıddık Kapağan da ikinci çığda hayatını kaybedenlerden biriydi. Salı günü düşen ilk çığın altında kalan yeğeni Murat Kapağan için olay yerine gitmişti.

Van merkezde yaşayan Hacı Sıddık Kapağan, akrabalarının da yer aldığı bir minibüs dolusu insan ile birlikte sabah 06.00 da olay yerine varmıştı.

Yoğun tipi ve kardan dolayı araçtan inemeyen Hacı Sıddık Kapağan, olay yerine gelen onlarca kişi gibi, kurtarma çalışmalarını çığın düştüğü yerden 100 metre uzaklıktan izlemek zorunda kaldı.

Kurtarma çalışmalarını izleyen Kapağan'ın anlatımına göre yeğeni Murat, Van'dan Bahçesaray'a giden minibüsün yolcularından biriydi ve kısa bir süre önce Bahçesaray Belediyesi'inde kepçe operatörü olarak işe başlamıştı.

Image caption Murat Kapağan ve Hacı Sıddık Kapağan

Büyük bir endişe ile yeğenin kurtarılmasını bekleyen Hacıs Sıddık Kapağan, çığın düştüğü ilk andan itibaren yeğenine ulaşamadığını aktarmıştı.

"Çığ düştüğü andan bu yana yeğenim Murat'tan haber alamıyoruz. Murat'ın kar altında kaldığını tahmin ediyoruz. Allah'tan tek dileğimiz, yeğenim Murat'ı sağ salim bulmaktır" demiş, devamında çığın düştüğü geçitte çok eskiden beri büyük çığ felaketlerinin yaşandığını aktarmıştı.

Verdiği röportajdan bir saat sonra Hacı Sıddık Kapağan da meydana gelen ikinci çığın altında kaldı ve yeğeni gibi o da çığın kurbanı oldu.

Olaydan hemen sonra kar altından çıkartılan ilk cesetlerden biri Hacı Sıddık Kapağan'dı.

Van Merkez Yeni Mahallesinde amca için taziye kuruldu. Gün içinde çıkartılan iki cesetten birinise Sıddık Kapağan'ın yeğeni Murat Kapağan'a ait olduğu teyit edildi.