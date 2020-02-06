Kalben: 'Artık bir erkek gibi düşünmek istemiyorum'
"Kadınların savunma taktikleri" serimizin altıncı bölümünde, müzisyen Kalben gençliğinde "kadın olmaktan utanan" biri olarak yeni yeni kadın kimliğiyle barıştığından bahsediyor.
Büyürken kendini topluma kabul ettirebilmek için Kalben olduğu kadar "Kemal" de olduğunu, erkek gibi davranmaya çalıştığını ve 34 yaşında bu konularla nasıl hesaplaştığını anlatıyor.
"Kadınların savunma taktikleri" başlıklı video serimizde, kadınların maruz kaldıkları olumsuz erkek davranışları ve düşünme biçimlerine karşı korunmak için geliştirip uyguladıkları günlük "savunma taktikleri"ni ele alıyoruz.
- Kadınların savunma taktikleri: [5. bölüm]: 'Libidosu düşük bir kadın imajı veriyorum'
- Kadınların savunma taktikleri [4. bölüm]: Trans seks işçisi: "Kendimi korumak için hissizleştim"
- Kadınların savunma taktikleri [3. bölüm]: 'Sert ve ciddi bir tavır takınıyorum'
- Kadınların savunma taktikleri [2. bölüm]: 'Selam vermek de bir savunma yöntemi'
- Kadınların savunma taktikleri [1. bölüm]: 'Gölge bir erkek yarattım'