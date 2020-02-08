Sevgilisini döven erkeği engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'e destek için Twitter'da kampanya

Telif hakkı DHA Image caption Kadir Şeker tutuklandı

Konya'da, kız arkadaşı Ayşe D.'yi darp eden Özgür Duran adlı kişiyi engellemek isterken ölümüne yol açan 20 yaşındaki Kadir Şeker 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kadir Şeker'in bir kadını korumak isterken olayın yaşandığını belirten kadın hakları savunucuları ve diğer vatandaşlar Twitter'da "#kadiricinadalet" etiketiyle serbest bırakılması için kampanya başlattı.

"#kadiricinadalet" etiketi, Twitter'da gündemin birinci sırasına oturdu.

DHA'nın haberine göre, 32 yaşındaki Özgür Duran ile kız arkadaşı Ayşe D. arasında evde oldukları bir sırada kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Duran, Ayşe D'yi darp etti. Bunun üzerine Ayşe D. de evden çıkıp, yakınlardaki parka gitti.

O sırada parktan geçmekte olan Kadir Şeker, kız arkadaşı Ayşe D.'yi tekrar darp eden Özgür Duran'a müdahale etmek istedi.

Ancak Duran, boğazını sıktığı Şeker'i yere yatırıp, yumruklamaya başladı.

'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı

Telif hakkı DHA Image caption Kadir Şeker

Kadir Şeker, kurtulduktan sonra kaçmak istedi. Duran ise peşinden gittiği gence tekrar saldırdı. Bunun üzerine Şeker, meyve soymak için yanında taşıdığı bıçağı çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplandı. Şeker, olay yerinden kaçtı.

Ayşe D.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldrılan Duran, hayatını kaybetti.

Ailesinin doktor olmak istediğini belirttiği Şeker ise yakalanarak, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'Oğlum bir canı, bir insanı kurtarmaya çalışıyordu'

DHA'ya göre Şeker, ifadesinde tek amacının dövülen kadını kurtarmak olduğunu, kendisine saldırılması nedeniyle korkutmak amaçlı bıçağı çıkardığını, ancak boğuşma sırasında olayın yaşandığını söyledi.

Oğlunun üniversite sınavına hazırlandığını söyleyen Baba Cengiz Şeker, "Benim oğlum bir canı, bir insanı kurtarmaya çalışıyordu. Onun için kendini feda etti. Doktor olmak istiyordu ama başımıza böyle talihsiz bir olay geldi" diye konuştu.

Ayşe D.'nin de ifadesinde olay günü Duran'ın kendisini önce evde, sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen gencin kendisini kurtarmaya çalıştığını anlattığı öğrenildi.

'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'yağma' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından toplam 19 suç kaydı olan Duran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cumartesi günü Twitter'ın üzerinden yapılan paylaşımlarda ise şu ifadeler yer aldı:

@GkhnKhrman tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Kadir'in tek suçu, Şiddet gören bir kadına sırtını dönüp gitmemesi. Yoksa biz bugün sosyal medyada bir kadın öldürüldü, Ulan hiç mi kimse yoktu araya girsin diye boş boş konuşuyor olurduk. Bütün kadınların bu davaya ve Kadir'e sahip çıkması lazım.#kadiriçinadalet pic.twitter.com/NZQUr8yfXc — Gökhan Kahraman (@GkhnKhrman) 8 Şubat 2020

@TEPlatformu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Bir kadın dövülüyor. 19 suçtan sabıkalı biri dövüyor. Olaya sessiz kalmak yerine o an oradan geçen ve olaya şahit olan Kadir müdahale ediyor, belki de yeni bir kadın cinayetinin önüne geçiyor. Kadir’in iyi niyetinin ve gençliğinin harcanmaması için #kadiriçinadalet İSTİYORUZ. pic.twitter.com/LmlL8Dz73G — Toplumsal Eşitlik Platformu (@TEPlatformu) 8 Şubat 2020