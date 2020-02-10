Suriye ordusunun İdlib'deki saldırısında 5 Türk askeri hayatını kaybetti
Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik İdlib'deki topçu ateşinde beş askerin hayatını kaybettiğini, beş askerin de yaralandığını açıkladı.
Reuters haber ajansı, saldırının İdlib'in kuzeydoğusunda bulunan Taftanaz'da olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
Altun, "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" dedi.
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