Suriye ordusunun İdlib'deki saldırısında 5 Türk askeri hayatını kaybetti

Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik İdlib'deki topçu ateşinde beş askerin hayatını kaybettiğini, beş askerin de yaralandığını açıkladı.

Reuters haber ajansı, saldırının İdlib'in kuzeydoğusunda bulunan Taftanaz'da olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Altun, "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" dedi.

@fahrettinaltun tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib’de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 10 Şubat 2020

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