Geçinemeyenler: '4-5 aydır pazar yüzü görmedim'

Yoksulluğu ve geçim sıkıntısını ele aldığımız haber dizimizin bu haftaki bölümünde ailesi ile beraber İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaşayan ve kansere karşı mücadele veren Halise Akman ile konuştuk.

Halise Akman'ın evinde, sağlığı yerinde ve çalışabilecek durumda olan tek kişi 18 yaşındaki en küçük oğlu.

Akman, meyve sebze yiyemediklerini ve 4-5 aydır pazar yüzü görmediklerini söylüyor, "Dünyadaki en güzel ülke bizim ülkemiz, neden yoksuluz?" diyor.