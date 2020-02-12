İdlib'de kim, ne istiyor?

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Suriye'nin kuzeybatısında, gerilimin arttığı İdlib'de son iki hafta içerisinde 12'si asker toplam 13 Türk vatandaşı, Suriye ordusunun topçu ateşinde hayatını kaybetti.

Türkiye, bu saldırılara karşılık olarak onlarca Suriye askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Ankara-Moskova hattında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken Türkiye, bölgeye asker sevkiyatını artırdı.

Suriye ordusunun operasyonları ise hız kesmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rejim Şubat ayı içerisinde geri çekilmezse, Türkiye bu işi bizzat yapmak durumunda kalacaktır" açıklamasını yaptı.

Peki İdlib'de tam olarak ne oluyor? Eyalette kimin, ne kadar askeri gücü var ve kim, ne istiyor?

Güvenlik uzmanı Metin Gürcan, BBC Türkçe için İdlib'deki askeri dengeleri, yaşanan gerilimin nedenlerini ve olası gelişmeleri yorumladı.