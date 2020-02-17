Geçinemeyenler: 'Sömürülüyoruz, farkında değiliz'

Geçim sıkıntısı ve yoksulluğu ele aldığımız haber dizimizin bu haftaki bölümünde iki oğlu ve kızı ile beraber İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşayan Fatma Çetinkaya ile konuştuk.

Fatma Çetinkaya, ev ve işyerlerinde temizlik işçisi olarak çalışıyor, bir oğlunu evlendirmeye hazırlanıyor.

Çetinkaya, "Beden gücümüz ile çalışan emekçiler bizleriz ama sömürülüyoruz" diyor.