Büyükada Davası, savunmalar tamamlanamadığı için 3 Nisan'a ertelendi

Telif hakkı Uluslararası Af Örgütü / Fırat Doğan

"Büyükada Davası" olarak bilinen ve İstanbul'da 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davada beklentilerin aksine bugün karar çıkmadı. Avukatlar savunmaları tamamlayamadığı için dava 3 Nisan'a ertelendi.

Duruşmanın ertelenmesi sonrası gazetecilere konuşan sanıklardan Uluslarası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, "Mahkeme birkaç saat daha çalışıp karar vermeyi tercih edebilirdi fakat bunu yapmadı" dedi.

Bir diğer sanık Uluslararası Af Örgütü üyesi Günal Kurşun da, "Hayatımız boyunca şiddet karşıtı olduk, her zaman hukuka bağlı olduk. Mahkemenin buna göre karar vereceğini umuyoruz" diye konuştu.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında Taner Kılıç ve Günal Kurşun'un yanı sıra İnsan Hakları Gündemi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Af Örgütü Üyesi Veli Acu, Şeyhmus Özbek, İlknur Üstün ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın kurucu üyesi Nejat Taştan da savunmalarını yaptı.

Duruşmaya İsveç ve Danimarka Konsolosları, Avrupa Birliği delegasyonundan Sema Kılıçer, ABD Büyükelçiliği ile Almanya, İrlanda, Avusturya, İngiltere gibi konsolosluklardan temsilciler ve başta Uluslararası Af Örgütü'nün Avrupa ülkeleri temsilcileri olmak üzere, özellikle bu dava için Türkiye'ye gelen uluslararası STK'lardan gözlemciler ve çok sayıda yabancı basın mensubu katıldı.

6 sanığın 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın hazırladığı iddianamede, hak savunucularının üye oldukları iddia edilen örgütler "FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C" olarak sıralanmıştı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılanan sanıklardan altısının (Taner Kılıç, Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu) 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmiş, diğer beş sanığın ise beraatleri talep edilmişti.

Ne olmuştu?

İnsan hakları savunucuları 5 Temmuz 2017'de İstanbul Büyükada'daki bir otelde "İnsan hakları savunucularının korunması dijital güvenliği" konulu bir toplantı düzenlemek için bir araya gelmiş, polis toplantıya baskın düzenleyerek 10 hak savunucusunu gözaltına almıştı.

25 Ekim 2017'de görülen ilk duruşmada, tutuklu sekiz kişi de serbest bırakılmıştı.