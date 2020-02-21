Telif hakkı Getty Images Image caption İdlib'deki çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerde yaşayan siviller kaçmaya çalışıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'deki çatışmalar nedeniyle yüz binlerce sivilin Türkiye'ye doğru kaçtığı haberlerinin doğru olmadığını savundu. Kremlin, Türkiye'ye çağrıda bulunarak bölgedeki sivillerin Suriye hükümeti tarafından denetlenen alanlara geçişine izin vermesini istedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, İdlib'deki durumun insansız hava araçları ve diğer kaynaklar üzerinden izlendiğini belirtildi.

Açıklamada Türkiye'nin İdlib'e son haftalarda çok sayıda zırhlı araç, teçhizat ve cephane sevkettiği de kaydedildi.

Suriye'de dün silahlı muhalif gruplar İdlib eyaletinin güneyinde yer alan Neyrab köyüne yönelik operasyon başlatmıştı.

TSK'nın topçu ateşiyle de desteklenen muhaliflerin Neyrab'a girdikleri yönünde haberler alınmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı da muhaliflerin, "iki noktada Suriye ordusunun savunma hattını aştıklarını" doğrulamıştı.

Bakanlık ayrıca Suriye ordusunun Rus Hava Kuvvetleri'nin saldırılarıyla muhalifleri püskürttüğünü duyurmuştu.

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Türkiye'de ise medya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib vilayeti kırsalında Suriye ordusunun ele geçirdiği bölgelere dün sabahtan itibaren tank ve komando sevkiyatı yaptığını bildirmişti.

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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki hava saldırısında iki askerin hayatını kaybettiğini, beş askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Açıklamada ayrıca, "50'den fazla rejim unsurunun" imha edildiği belirtilmişti.