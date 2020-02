Telif hakkı Getty Images

HDP'nin Pazar günü yapılacak 4. Olağan Büyük Kongresi'nde, eşbaşkanlık değişimine gidilmesi bekleniyor.

HDP'nin parti yönetim adaylarının belirlendiği Mutabakat Komisyonu, mevcut eşbaşkan Sezai Temelli yerine TBMM Başkanvekili ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın aday gösterilmesinin kararlaştırdığı öğrenildi.

Pervin Buldan ise bir dönem daha eşbaşkanlık görevini sürdürecek.

HDP'yi bir sonraki seçime taşıyacak olan yönetim kadrosunun belirleneceği kongrede parti yönetiminin yanı sıra, yeni döneme ilişkin politika hedefleri de belirlenecek.

Eşbaşkanlık sürprizi

HDP kulislerinde son ana kadar mevcut eşbaşkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin yeniden eşbaşkanlığa aday gösterileceği konuşuluyordu.

Ancak gerek PM, gerekse eşbaşkanlık konusunda son karar verici olan HDP Mutabakat Komisyonu, yapılan değerlendirmeler sonrasında Sancar'ın aday gösterilmesini kararlaştırdı. Bu çerçevede Buldan ve Sancar'ın eşbaşkan adayı gösterilmesi bekleniyor.

HDP, 4. Olağan Kongresi hazırlıklarında sona geldi. Yaklaşık 30 bin partilinin davet edileceği kongre, HDP'nin 7.5 yıllık tarihsel sürecine dönük sinevizyon gösterisiyle başlayacak.

HDP tüzüğüne göre iki dönem üst üste görev yapanlar yeniden PM'ye aday olamayacağı için PM'deki en az 25 isim liste dışında kalacak.

Ahmet Şık geçtiğimiz günlerde partiyle ilgili eleştirilerini Artı Gerçek'te dile getirmişti

3 partiye davet yok

HDP yönetimi kongreye, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişi ve kurumu davet etti.

Ancak HDP'yi kongrelerine davet etmeyen AKP, MHP ve BBP davet edilmezken, İYİ Parti ve Ahmet Davutoğlu'nun liderliğini üstendiği Gelecek Partisi de davetli listesinde yer aldı.

Ayrıca, çok sayıda sendika, demokratik kitle örgütü, sanatçı, yazar ve akademisyene de davetiye gönderildi. Kongrede, eşbaşkanlar dışında konuşmak isteyen davetlilere de söz verilecek.

HDP hangi konuda özeleştiri yapıyor?

HDP'nin 4. Olağan Kongresi'nde partinin yeni dönem politikalarının nasıl şekilleneceği de merak konusu.

Zira partinin son yerel seçimlerde "oy deposu" olarak kabul edilen Doğu ve Güneydoğu'da bir çok belediyeyi kazanmakla birlikte oy oranının düşmesinin yanı sıra, "bölge partisi" imajından kurtulamadığı ve Türkiye'yi kucaklayıcı politikaları yaşama geçiremediği parti içinde de eleştiriyor ve partinin yeniden büyümesi için "değişim talebi" dile getiriliyor.

Örneğin HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Artı Gerçek'te katıldığı bir programda "parti içi bürokrasi ve bunun yarattığı statükonun hantallaşmaya yol açtığını belirterek, kongrede bu kadroların değiştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Parti politikalarını da eleştiren Şık, "HDP'nin sadece niyet beyanıyla, sonrasında sahip çıkmadığımız sözlerle, temennilerle yol alması pek mümkün değil" görüşünü dile getirdi.

HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan da özeleştiri yapan isimler arasında. Buldan, T24'e yaptığı açıklamada, "Biz Kürtlerin yaşadığı sorunları Türkiye halklarına çok iyi anlatamadık. Egelinin, Karadenizlinin sorununu da Kürtlerin sorunu haline getiremedik. Türklerle Kürtleri aynı noktada buluşturamadık. Bu konuda eksik kaldık. Bu önümüzdeki yeni dönemde gerçek demokrasi için Türklerle Kürtlerin taleplerini, acılarının, sevinçlerini, hislerini duygularını ortak noktada buluşturabilmek için daha çok çalışacağız" açıklamasıyla dikkat çekti.

'Hedef AKP-MHP iktidarından kurtuluş'

Kongre hazırlıkları ve partinin yeni dönem politikaları hakkında BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan HDP Sözcüsü Günay Kubilay, partisinin yeni dönem hedefini "AKP-MHP iktidarından kurtuluş ve demokratik halk iktidarının yolunun açılması" olarak ifade etti.

HDP'nin 31 Mart yerel seçimlerde başlayan "demokrasi güçleri ile ittifak" stratejisini sürdüreceğinin de işaretini veren Kubilay, bir başka önemli hedeflerini ise "parlamenter sisteme dönüş" olduğunu ifade etti:

"Saray rejimine itirazı olan, demokratik ve çoğulcu bir parlamenter sisteme dönüşü öngören, bağımsız yargı, özgür medya, hak, hukuk, adalet gibi önceliklerle beraber demokrasi arayışı içinde olan güçlerle bir 'asgari demokratik programda' buluşmak ve bir siyasal geçiş sürecini birlikte inşa etmek için parlamento içinde ve dışındaki partiler veya güçlerle demokratik işbirliklerine de hazır olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Elbette bu bağlam içinde formüle edilen ilkeler ve öncelikler büyük bir konsensüsle Büyük Kongre'de sonuçlandırılacak."

Parti sözcüsü Günay Kubilay öneriler ve eleştirilerin tümünün kongreye taşınacağını söylüyor

HDP'nin kongre öncesinde çok yönlü bir hazırlık süreci yaşadığını ve geniş bileşenli konferanslarla kongrenin politik ve örgütsel altyapısını hazırladığını söyleyen Günay, sözkonusu konferanslarda gündeme gelen politika önerilerinin kongreye taşınacağını söyledi.

'AKP-MHP iktidarının HDP'yi izole etmek istediği sır değil'

HDP'nin Türkiye partisi olma ısrarından hiçbir zaman vazgeçmediğini belirten Kubilay, AKP-MHP ittifakının HDP'yi "dar bir bölge partisi" haline getirmek istediği görüşünde.

"AKP-MHP iktidarının ırkçı hezeyanlar ve milliyetçi hamaset eşliğinde HDP'ye yönelttiği aralıksız saldırılarla Batı'daki bağlarını koparmak, izole etmek, Türkiye partisi olmaktan çıkarmak ve dar bir bölge partisi haline getirmek için her türlü gayri meşru yönteme başvurduğu sır değil" diyen Kubilay, partinin bu konuya verdiği öneme işaret ediyor:

"HDP her ne kadar ülkenin her yerinden oy alıyor olsa da, Türkiye'nin her yerinde ilişkisi olan bir parti olsa d,a önümüzdeki dönemde eş genel başkanımızın da özeleştirisini yaptığı konu başlıklarında ilerleme kaydeden bir HDP, bu coğrafyada yaşayan bütün halkları ortak bir demokratik programda buluşturacak ve Türkiye'nin demokratikleşmesinin yolunu açacaktır."

HDP sözcüsü "Türkiye partisi" olmanın "Kürt halkının kendi özgün kimliğine, kültürüne, diline uygun, Türkiye'nin diğer halklarıyla eşit halklar temelinde birlikte yaşam" talebinin yok sayılması anlamına gelmediğini de vurguluyor.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eleştirilerini de değerlendiren Günay, partisinin hazırlık kongrelerinde milletvekili ve üyelerin parti politikalarına ilişkin görüş ve eleştirilerini dile getirdiklerini belirterek, "Şık'ın değerlendirmeleri, eleştirileri ve önerileri de dahil, bu zamana kadar yapılmış bütün değerlendirmeleri, parti delegasyonumuz kongrede değerlendirecek, mücadele sürecine yön vereceğini ve katkı sunacağını düşündüğü kararların altına imzasını atacaktır" dedi.