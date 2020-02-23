Telif hakkı Getty Images

Türkiye, İran'da görülen koronavirüs vakaları nedeniyle sınır kapılarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Ayrıca, Azerbaycan'a bağlı Nahcıvan Özerk Bölgesi ile olan sınır kapısı da kapatıldı.

İran'da şu ana kadar 43 koronavirüs vakası tespit edilirken, sekiz kişi de bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İran, böylece Çin'in ardından koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu.

Irak ve Pakistan da İran ile olan sınırlarını kapattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs nedeniyle alınan ek tedbirleri açıkladı.

Koca, "Bakanlığımız bünyesinde görev yapan bilim kurulumuzun önerisiyle tavsiye kararları kapsamında sınır hareketinin azaltılması noktasında ilave tedbirlere ihtiyaç duyuldu. İran'daki tablonun giderek artış göstermesi sebebiyle komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık" dedi.

Açıklamaya göre, Türkiye ile İran arasındaki Ağrı'daki Gürbulak, Van'daki Kapıköy ve Hakkari'deki Esendere sınır kapıları kapatıldı.

Türkiye ayrıca, Azerbaycan'a bağlı Nahcıvan Özerk Bölgesi ile arasındaki Iğdır'da bulunan Dilucu Sınır Kapısı'nı da kapatma kararı aldı.

Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Ticaret ve diğer ilgili bakanlıklarla koordinasyon halinde olduklarını belirten Koca, İçişleri Bakanlığının, İller İdaresi tarafından İran sınırıyla ilgili kararları tüm valiliklere bildirdiğini açıkladı.

Koca, "Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran'dan ülkemize yapılacak kara ve demiryolu geçişleri bugün saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu. Yani İran'dan Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu. Türkiye'den İran'a gidişler ise devam ediyor olacak" dedi.

Koca, sınır kapıları kapatılana kadar İran'dan Türkiye'ye karadan giriş yapan tüm yolcuların muayene edildiğini belirterek, soğuk algınlığı tespit edilen kişilere de önlem uygulandığını söyledi.

Koca, "Bu çerçevede dün ve önceki gün 8 İran vatandaşının bu anlamda hastalık bulgularının olması sebebiyle ülkemize giriş verilmediğini söylemek istiyorum. Van Devlet Hastanesinde soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi gözlem altındaydı, onların sonuçları da koronavirüs açısından negatif çıktı, yani koronavirüs hastası değiller" dedi.