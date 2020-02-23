HDP 4. Olağan Kongresi'nde Pervin Buldan ve Mithat Sancar eşbaşkanlığa seçildi

Telif hakkı AFP

HDP'nin 4. Olağan Kongresi'nde Sezai Temelli eşbaşkanlığa veda ederken, Pervin Buldan ve TBMM Başkanvekiliyken aday gösterilen Mithat Sancar, 836 delegenin oyuyla eşbaşkanlık görevine seçildi. HDP'yi bir sonraki seçime taşıyacak kadroların belirlendiği kongrenin ana mesajı ise "değişim" ve " iktidar" hedefi oldu.

"Bu ülke bizlerin, biz yöneteceğiz", "Büyük siyaset, büyük umut, büyük değişim" sloganlarının ana tema olarak belirlendiği kongrede Pervin Buldan, "ülkeyi yönetmeye geliyoruz" derken yeni Eşbaşkan Sancar da "Şimdi inşa zamanıdır" sözleriyle değişim mesajı verdi.

1018 kayıtlı delegeden 838'inin oy kullandığı kongrede iki oy geçersiz sayıldı.

Kongrede ayrıca 1 Parti Meclisi Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Uzlaşma Kurulu üyeleri için de seçim yapıldı. Parti Meclisi'nin üçte ikiden fazlasında değişikliğe gidildi.

Çözüm sürecinde rol aldılar

HDP'nin eşbaşkanlığına seçilen Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 2013-2015 yılları arasında yürütülen çözüm sürecinde aktif rol aldılar, eşbaşkanlıkları öncesinde TBMM Başkanvekilliği görevlerini yürüttüler.

Pervin Buldan, çözüm sürecinde İmralı'da Öcalan'la görüşen heyet içinde yer aldı ve 2013 Nevruzu'nda Sırrı Süreyya Önder'le birlikte Öcalan'ın mesajını Diyarbakır'da okudu.

Buldan ayrıca, konuşmasında da vurguladığı "Dolmabahçe mutabakatı" görüşmelerinde de partisini temsil etti. Buldan, 4 dönemdir milletvekili.

HDP'nin yeni eşbaşkanı Mithat Sancar ise partinin hukukçu kökenli isimlerinden. Milletvekili seçilmeden önce, çözüm sürecinde kurulan "Akil İnsanlar Heyeti"nde yer aldı.

Parlamentoya girdikten sonra ise TBMM Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. Ayrıca TBMM'de 25. Yasama döneminde kurulan anayasa değişikliği çalışmalarında partisini temsilen görev alan Sancar 3 dönemdir parlamenterlik görevini sürdürüyor.

Sancar'ın adaylığı nasıl karşılandı?

HDP Eşbaşkanlığına seçilen Sancar'ın adaylığı, birçok partili için de sürpriz oldu. Zira, Sancar'ın yeniden eşbaşkanlığı ise kongreye saatler kala kesinleşti.

Bir dönem için daha aday olmak istediği bilinen Temelli'nin adaylığına da kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak partide partide adayların belirlendiği Mutabakat Komisyonu'nda, bazı parti bileşenlerinin de önerisiyle Temelli'nin adaylığından son anda vazgeçildiği ve Sancar'a öneri götürüldüğü belirtiliyor.

Eşbaşkanlık için Sancar'ın tercih edilmesi, "demokrasi ittifakı"nın genişletilmesi ve "Türkiye partisi olma" hedefine dönük bir adım olarak görülüyor. Parti kulislerinde Sancar'ın, Türkiye'nin iyi tanıdığı bir hukukçu, Akil İnsanlar Heyeti'nde yer almış uzlaşmacı bir isim olduğu ve partiyi yeni kesimlere açma konusunda etkili olacağı yorumu yapılıyor.

Değişim sürecek

HDP'de kongre sonrasında partinin çeşitli kademelerinde de değişiklik yapılması bekleniyor.

Kongrede Parti Meclisi'nin büyük bölümünde değişikliğe gidilirken, daha sonra belirlenecek MYK'da da bu çerçevede kapsamlı değişiklik olacağı tahmin ediliyor.

Bu çerçevede öncelikle Mithat Sancar'dan boşalan TBMM Başkanvekilliği için isim belirlenecek. Kulislerde bu görev için Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un aday gösterilebileceği belirtiliyor. Parti sözcülüğüne de parlamento zeminini de kullanabildiği için milletvekili kökenli bir ismin getirilebileceği ifade ediliyor.

Kongre sonrasında ayrıca Meclis grup başkanvekilliklerinde de değiştirileceği parti kulislerinde dile getiriliyor.

Genişleme komisyonu kurulacak

HDP'nin yeni dönemdeki "demokrasi ittifakının genişletilmesi" hedefine paralel olarak, parti içinde "Genişleme Komisyonu" kurulması da planlanıyor.

Komisyonun, HDP'ye geniş kesimlerden katılım sağlamak, ittifakı genişletmek ve ilerleyen süreçte seçim ittifakları dahil yürütülecek görüşmelerde etkin rol oynaması hedefleniyor.

HDP kongresinde hangi mesajlar verildi?

HDP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongresi nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alınırken, katılımcılar dört ayrı arama noktasından geçerek salona ulaştı.

Kongre salonunda , "Umutluyuz", "Kararlıyız", "Acil görev demokrasi ittifakı", , "Ya kanal ya İstanbul", "Tecrite son" ve "Tekçiliğe hayır çoğulcu demokratik cumhuriyet" "eşitlik", "barış" elektronik panoda farklı dillerde "Eşitlik" ve "Barış" yazısı pankartları yer aldı.

Kongrede geçen yıllardan farklı olarak PKK Lideri Abdullah Öcalan posterlerinin asılmamış olması dikkat çekti. Ancak eşbaşkanlar dahil, konuşmacıların büyük bölümü Öcalan'ı selamlarken, salonda da zaman zaman Öcalan lehine sloganlar atıldı.

28 ülkeden katılım, Babacan'dan mesaj

HDP kongresi, yurtdışından davetlilerin de ilgi odağı oldu ve birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Filistin'in de aralarında bulunduğu Ortadoğu ülkelerindeki sol, sosyalist partilerin temsilcisi katıldı.

28 ülkeden katılım sağlanan kongreye, AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi davet edilmedi, İYİ Parti'den ise katılım olmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki Gelecek Partisi'nden Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer üstün, Vahdettin İnce de katılımcılar arasında yer alırken, kongreye davet edilen Ali Babacan mesaj gönderdi. Parti kurma çalışmalarını sürdüren Babacan, mesajında, "Kongrede alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum" dedi.

Telif hakkı AFP

Demirtaş ve Yüksekdağ: Nuh'un gemisi ayakta

Kongre salonunda cezaevinde bulunan önceki eşbaşkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da mesajı okundu. HDP'yi "kasırganın, selin tufanın ortasında ayakta kalmış bir Nuh'un gemisi" olarak nitelendiren Demirtaş ve Yüksekdağ mesajlarında şu görüşe yer verdiler:

"Bu gemi yeni yaşamı kurmak üzere ağır ağır yanaşıyor limana. Biliyoruz yolculuk çok çetin geçti. Gemimiz ağır darbeler aldı. Kaptanlarımız, deneyimli mürettebatımızla birlikte tutuklandı. Ne kaptan köşkü boş kaldı ne de makine dairesi. Nemrud'un partisi şimdiden üç parçaya bölündü ama Nuh'un gemisi dimdik ayakta. Bu gemiyi inşa edene de yürütene de aşk olsun. Şimdi hedef halkın iktidarını kurmaktır."

Eşbaşkanlığa veda eden Temelli: Heval Sezai oldum

Kongede, eşbaşkan olarak son kez partililere hitap eden Sezai Temelli partililere de veda etti:

"İki yıl önce AKP-MHP ittifakı tarafından çöktürülmek istenen bir HDP vardı. Şimdi sizler sayesinde dimdik ayakta, seçenek yaratan bir HDP var. İki yıl önce başladığımız yolda ben, Sezai Temelli'ydim. Sonra sizler sayesinde Heval Sezai oldum. Bu gözler kapanana kadar bu onurlu halkın hizmetinde olmaya devam edeceğim. (...)Yoldaşlarım ayrılıklar hüzünlü olsa da yeni buluşmaları bağrında taşır. Dönen dönsün yolundan ben dönmeyeceğim."

Buldan'dan "Çözüm süreci" ve "iktidar" mesajı

HDP Eşbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Pervin Buldan'ın konuşmasında ana mesaj "iktidar" hedefi ve "Çözüm süreci" üzerinden oldu. Kongreye katılanları Türkçe ve Kürtçe selamlayan Buldan, Abdullah Öcalan, Demirtaş ve Yüksekdağ'ın yanı sıra cezaevinde ve yurtdışında bulunan eski parti yöneticilerini de selamladı.

Partisinin barış ve çözüm iradesinden korktukları için iktidar partisinin çözüm sürecinde "masayı devirdiğini" vurgulayan Buldan, 38 partili belediye başkanının görevden alınmasını da eleştirerek, yeni hedeflerini şöyle açıkladı:

"38 belediyemizi gasp ettiler. Siyasi hırsızlığı yol bildiler. 'Kürtler seçemez, Kürtler yönetemez' dediler. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar; Kürtler seçmeye de, kendi kentlerini yönetmeye de devam edecektir. Sadece kentleri değil, bizler, artık bu ülkeyi yöneteceğiz ve yönetmeye geliyoruz. Halkımız darağaçlarında, katliamlarda, zindan vahşetlerinde diz çökmedi. Bundan sonra da asla diz çökmeyecektir.

"Halklarımız demokrasi baharını mutlaka yaşayacaktır. İmralı'nın kapısı barışa ve demokratik çözüme mutlaka ama mutlaka açılacaktır. Demokrasi ve hukuk mücadelesiyle, tecrit mücadelesini birleştirdiğimizde bu çözümsüzlük siyaseti mutlaka aşılacaktır. Dolmabahçe mutabakatı aynı zamanda toplumsal barış mutabakatıdır.

"Bugün İdlip'de bataklığa gömülen Türkiye'nin tek çıkış yolu Dolmabahçe Mutabakatına geri dönmektir. Toplum olarak barış mutabakatını koruduğumuz sürece AKP-MHP çözümsüzlük ittifakı amacına ulaşamayacaktır. Çözümü de, barışı da, demokrasiyi de halkların barış mutabakatı getirecektir."

Telif hakkı AFP

"Demokrasi ittifakı" daveti

Buldan konuşmasında ayrıca, tüm siyasi partilere de "demokrasi ittifakı" çağrısı yaptı:

"Gelin bizler de siyaset kurumu olarak demokrasi ittifakıyla demokratik Türkiye'ye hep birlikte kapı aralayalım. Herkesin adına karar veren tek adam yönetimi değil, demokratik yerel yönetimler ve güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme yol açalım."

Sancar'dan şiirli mesaj

Kongre delegelerinin eşbaşkanlığa aday göstermesinin ardından kürsüye gelen Mithat Sancar HDP'nin büyük baskılara karşın, direnciyle "umudun partisi" olmaya devam ettiğini vurguladı.

Konuşmasında, "Bu ne zor bilmece: Öldükçe çoğalıyor adamlar. Ben tükenmekteyim öldürdükçe..." dizelerini okuyan Sancar, "Evet öldürenler bitiremiyor, bedel ödeyerek yolundan vazgeçmeyenler çoğalıyor, çoğalacak" dedi.

HDP'nin bedel ödeyerek, direnerek çoğaldığına işaret eden Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Direnerek kazandık, şimdi kazandıklarımızı inşa edeceğiz. Bu inşanın temeline, hedefine demokrasiyi barışı özgürlüğü koyacağız. Demokrasiyi, özgürlüğü, barışı ve adaleti inşa etmek için artık zaman gelmiştir. Bugüne kadar direnerek bize bu mirası getirenler şimdi bize bu görevi yazıyorlar, söylüyorlar: İnşa edin. Yeni yaşamı inşa edin, özgür yaşamı inşa edin, demokratik hayatı inşa edin. Evet, HDP şimdi inşa yolundadır ve bunu başaracaktır. Bizim irademizden, inancımızdan, gücümüzden şüphemiz yok. Zaten bizsiz bunların olmasının da imkanı yok."

Orta Doğu'da akan kanın durdurulması için Soçi'de, Astana'da mutabakat arandığına işaret eden Sancar, "Mutabakat arıyorsanız, işte Dolmabahçe mutabakatı. Oradan başlayalım. Dolmabahçe mutabakatı ile yürüyelim, yeni mutabakat istiyorsanız yenisini yapalım. Masaları Ankara'da, Diyarbakır'da, Şam'da Kamışlı'da yapalım" ifadelerine yer verdi.

Alkan adaylıktan çekildi

Kongrede, HDP Mutabakat Komisyonu'nun Sancar ve Buldan üzerinde uzlaşması nedeniyle, daha önce adaylığını ilan eden Musa Alkan, adaylıktan çekildi.