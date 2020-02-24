Mahathir Muhammed: Malezya başbakanı istifa etti

Telif hakkı Getty Images Image caption Mahathir 2018'de iktidara gelmişti

Malezya'nın 94 yaşındaki başbakanı Mahathir Muhammed istifasını krala sundu.

Mahathir'in sürpriz istifası, ardılı olması beklenen Enver İbrahim'i dışarda bırakan bir koalisyon kurabileceği söylentilerinin ardından geldi.

Dünyanın en yaşlı başbakanı olan Mahathir 2018'de iktidara gelmişti.

Mahathir, milyarlarca dolarlık yolsuzlukla suçlanan dönemin başbakanı Necip Razak'a karşı zafer kazanarak iktiadara gelmişti.

İstifa kararının ardından bir sonraki başbakanın kim olacağı veya erken seçime gidilip gidilmeyeceği netlik kazanmadı.

Başbakanlık ofisi istifanın yerel saatle 13.00'te (TSİ 08.00) verildiğini duyurdu.

BBC Güney Doğu Asya Muhabiri Jonathan Head, Mahathir'in istifasının ülkede pek çok siyasi pazarlığın döndüğü bir anda geldiğini belirtti.

Mahathir Malezya'da uzun zamandır siyasetin içindeki bir isim. 1981-2003 yılları arasında başbakanlık yapan Mahathir'in yardımcısı olan Enver İbrahim, 1998'de Mahathir ile liderlik yarışına girdikten sonra yolsuzluk ve eşcinsellik nedeniyle tutulanmış, buna siyasi bir tutuklama gözüyle bakılmuştu.

Fakat Mahathir ve Enver 2018'de tekrar ittifak yaparak Necip Razak'ı iktidardan indirmişti.

İki siyasetçi, amaçlarının 1MDB yolsuzluk skandalında milyarlarca dolarlık yolsuzlukla suçlanan Necip'i iktidardan indirmek olduğunu açıklamıştı.

Mahathir, iktidara geldikten bir süre sonra yetkilerinin önemli bir kısmını Enver'e bırakacağını açıklasa da bunu ne zaman yapacağına dair bir bilgi vermemiş ve henüz bu konuda bir adım atmamıştı.