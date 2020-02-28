Suriye'nin İdlib eyaletinde 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Türkiye'de bazı internet sitelerine ve sosyal medya platformlarına erişimde sıkıntılar yaşanıyor.

Dünyadaki internet kısıtlama ve engellemelerini eş zamanlı olarak denetleyen Netblocks'un topladığı verilerde farklı servislerin sağladığı hizmetteki aksamalar görülüyor.

Netblocks'un kurucusu Alp Toker hangi platformların nasıl engellendiğini ve kullanıcıların neler yapabileceğini anlattı.

Toker, özellikle sosyal medya platformlarına erişimin "aralıklı engelleme" formülü ile kısıtlandığını belirtti.

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