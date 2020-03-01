Edirne: ‘Sınırdaki’ göçmenler
Türkiye'nin, Yunanistan'la sınır kapılarını açtığı yönündeki haberlerin ardından Türkiye'nin dört yanından göçmenler, Edirne'ye gidiyor.
Sınırda göçmenlerin en yoğun olarak toplandığı yer, Pazarkule Sınır Kapısı.
Yunan polisi, Pazarkule ve Kastanies sınır kapıları arasındaki ara bölgede bekleyenleri ara ara gaz bombasıyla dağıtmaya çalışıyor.
Göçmenler geceleri yerde yatıyor ve topladıkları dalları yakarak ısınıyor.
Burada Afganistan'dan Somali'ye çok farklı ülkelerden göçmenleri görmek mümkün.
Göçmenlerin bir kısmı ise, Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a varmaya çalışıyor.
BBC Türkçe'den Esra Yalçınalp ve Mahmut Hamsici, göçmenlerin bölgedeki bekleyişini ve sınırı geçme çabalarını görüntüledi.