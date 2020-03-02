HDP’de MYK’nin büyük bölümü değişti, yeni üyeler kimler?

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Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin 23 Şubat'ta yapılan 4. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen Parti Meclisi ilk toplantısını yaparak MYK üyelerini belirledi.

HDP'nin 23 Şubat'ta yaptığı 4. Olağan Kongresi'nde seçilen Parti Meclisi (PM), bugün yaptığı ilk toplantıda, partinin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) belirledi. Kongrede seçilen 100 üyeli Parti Meclisi'nin 81'inin yeni isimlerden oluştuğu HDP'de, MYK'nin de büyük bölümü değişti.

HDP'nin 4. Olağan Kongresi'nde seçilen Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri, eşbaşkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar başkanlığında ilk toplantısını yaptı . PM üyeleri arasından 29 isim partinin "vitrini" olarak da nitelendirilen MYK üyeliğine seçildi.

Veli Saçılık MYK üyesi oldu

HDP'nin yeni yönetiminde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında, Olağanüstü Hal döneminde çıkarılan KHK ile kamudan ihraç edilen Veli Saçılık da MYK'ye seçildi.

2000 yılında cezaevlerindeki "hayata dönüş operasyonları" sırasında Burdur Cezaevi duvarını yıkmaya çalışan dozerin kepçe darbesi sonucu bir kolunu kaybeden Saçılık, KHK ile ihraç edilmesi sonrasında, işe iadelerini sağlamak için öğretmen Nuriye Gülmen ve akademisyen Semih Özakça ile Ankara Yüksel Caddesi'ndeki oturma eylemi ile gündem olmuştu. Saçılık, 2018 seçimlerinde HDP'den milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.

Telif hakkı AFP Image caption HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar

HDP'nin yeni yönetiminde, 2013-2015 yılları arasındaki "Çözüm Süreci"nde oluşturulan Akil İnsanlar Heyetinde yer alan 78'liler girişimi sözcüsü Celalettin Can, Demokratik Toplum Partisi'nin kurulması ile kendisini fesheden Demokratik Halk Partisi (DEHAP) Genel Başkanlığı da yapan Tuncer Bakırhan, eski KESK Eşbaşkanı Şaziye Köse, HDP'den iki dönem milletvekili seçilen ancak kesinleşen cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen eski Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, 1980 askeri darbesi öncesinde Fatsa'nın "Terzi Fikri" lakabıyla anılan belediye başkanı Fikri Sönmez'in oğlu, Naci Sönmez de MYK'ya giren isimler arasında yer aldı.

Milletvekili ağırlığı arttı

HDP'nin yeni MYK'sinde milletvekili ağırlığı da artırıldı ve eşbaşkanlar Buldan ve Sancar da dahil edildiğinde MYK'nin yaklaşık üçte biri milletvekillerinden oluştu. Alican Önlü, Ayşe Acar Başaran, Ebru Günay, Feleknas Uca, Garo Paylan, Musa Piroğlu, Tülay Hatimoğulları Oruç ile Tayip Temel MYK'ye giren milletvekilleri oldu. Alp Altınörs, Cengiz Çiçek, Ebru Günay, Emin Orhan, İlknur Birol, Sultan Özcan, Samet Mengüç, Serhat Aktumur, Ümit Dede de MYK'ye yeni giren isimler arasında yer aldı.

Alican Önlü, Ayşe Acar Başaran, Hüseyin Taka, Mahfuz Güleryüz, Ömer Önen, Özlem Gündüz, Salim Kaplan, Sevtap Akdağ Karahalı ise yerlerini korudu ve yeniden MYK üyeliğine seçildi.

HDP MYK'nin yarın yapılacak ilk toplantısında da üyelerin görev alanları belirlenecek.