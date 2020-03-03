ÇGD Ödülleri: BBC Türkçe'nin Ahmet Türk Belgeseli ÇGD ödülüne değer görüldü
Çağdaş Gazeteciler Derneği 2019 yılı başarı ödüllerini açıkladı. BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici ve Ege Tatlıcı'nın hazırladığı Ahmet Türk belgeseli ödüle değer görüldü.
BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici ile Ege Tatlıcı, BBC Türkçe'nin YouTube kanalında yayınlanan Ahmet Türk belgeseliyle ödüle değer görüldü.
ÇGD Ödül Jürisi, ödül gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:
"31 Mart 2019'da yerel seçimde ezici farkla sandıktan çıkan Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları Ağustos ayında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden alındı, yerlerine kayyum atandı. Onlardan biri Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'tü. BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici ve Ege Tatlıcı Mardin'de Ahmet Türk'le konuştu, onun 50 yıllık siyasi yaşamını, bu sürede karşılaştığı antidemokratik uygulamaları ve demokrasi umutlarını arttıran dönemleri titizlikle ekrana yansıttı. Güçlü görsel anlatıma sahip çalışmaları yeni medyada video habercilik için de bir örnek oluşturdu."
ÇGD ödüllerine değer görülen gazeteciler ve haberlerinin listesi şöyle:
|Haber ödülü
|"Mall of' oyunları" ve "TOKİ'den Peşkeş- Torunlar'a Çalışmış" başlıklı haberleriyle Cumhuriyet gazetesi muhabiri Miyase İlknur.
|Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü
|"FETÖ Borsası Mı?", "FETÖ borsasındaki rüşvet çarkı" ve "Kilit İsim AKP'li Çıktı" başlıklı haberleriyle Cumhuriyet gazetesi muhabiri Seyhan Avşar.
|Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü
|"Rektörün Torpili" haberiyle Sözcü gazetesi muhabiri Ali Ekber Ertürk.
|Rafet Genç Haber Ödülü
|'Halkın parasıyla gevşemiş' haberiyle Birgün gazetesi muhabiri Mustafa Mert Bildircin.
|Behzat Miser Kent Haber Ödülü
|"Katar Emiri'nin annesi Kanal İstanbul'a nazır 44 dönüm arazi aldı" başlıklı haberiyle Sözcü gazetesi muhabiri İsmail Şahin.
|İnternet Haber Ödülü
|Çorlu tren kazası haber ve röportajlarıyla Gazete Duvar'dan Serkan Alan.
|Röportaj Ödülü
|"Savaşlar sürdükçe biz çocuklar ölmeye devam edeceğiz", "KHK'li eğitim emekçisi Seher: Direnmeyi seçtik", "Yaşamak için yola düşenlerin öyküsü: Mevsimlik işçiler", "Cevizlerle ekmeğini kazanan Ayşe: Mücadele hep sürüyor" ve "90'larda evimizi yıkanlar şimdi de çadırlarımızı yıktı" başlıklı haberleriyle Jinnews muhabiri Filiz Zeyrek.
|İzzet Kezer Haber Fotoğraf Ödülü
|CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta yapılan saldırı sırasında atılan yumruğun vurulduğu anın fotoğrafıyla DHA foto muhabiri Harun Özalp.
|Karikatür Ödülü
|'Her Şey Olur' adlı köşesindeki 'Poşet Karikatürü'yle Uykusuz'dan Cem Dinlenmiş.
|Yerel Medya Haber Ödülü
|"Dipsiz Göl'de 15'inci Apollinaris lejyonunun altın küpü aranmış" haberiyle DHA muhabirleri Sinan Uçar ve Selay Saykal.
|Sayfa Tasarımı Ödülü
|Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne ilişkin Şule Çet tasarımıyla Milliyet gazetesinden Menderes Özel ve Ersoy Diyar.
|İnceleme Araştırma Ödülü
|Metastaz adlı kitaplarıyla Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu.
|TV Haber Ödülü
|Genç kızın isyanı başlıklı haberleriyle Kanal D'den Özgen Bingöl ve Veysel Dişbudak.
|TV Program Ödülü
|Babıali TV'de yayınlanan 'Durum' programıyla Mustafa Hoş.
|Dayanışma Ödülü
|Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerın yakınları.