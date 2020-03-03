Çağdaş Gazeteciler Derneği 2019 yılı başarı ödüllerini açıkladı. BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici ve Ege Tatlıcı'nın hazırladığı Ahmet Türk belgeseli ödüle değer görüldü.

BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici ile Ege Tatlıcı, BBC Türkçe'nin YouTube kanalında yayınlanan Ahmet Türk belgeseliyle ödüle değer görüldü.

ÇGD Ödül Jürisi, ödül gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"31 Mart 2019'da yerel seçimde ezici farkla sandıktan çıkan Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları Ağustos ayında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden alındı, yerlerine kayyum atandı. Onlardan biri Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'tü. BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici ve Ege Tatlıcı Mardin'de Ahmet Türk'le konuştu, onun 50 yıllık siyasi yaşamını, bu sürede karşılaştığı antidemokratik uygulamaları ve demokrasi umutlarını arttıran dönemleri titizlikle ekrana yansıttı. Güçlü görsel anlatıma sahip çalışmaları yeni medyada video habercilik için de bir örnek oluşturdu."

ÇGD ödüllerine değer görülen gazeteciler ve haberlerinin listesi şöyle: