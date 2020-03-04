Image caption Türkiye-Yunanistan sınırındaki mülteciler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ettiğini çünkü Avrupa tarafından şımartıldığını söyledi.

Süleyman Soylu, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı açıklamada, Yunanistan'ı bugün bir mülteciyi daha öldürmekle suçladı.

@suleymansoylu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Bugün 11’de Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor çünkü Avrupa şımartıyor



Bunların milyonda 1'ini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 4 Mart 2020

Türk yetkililerin iddiaya delil olarak gösterilen görüntülerde, Yunanistan sınırındaki polis müdahalesinden kaçan mülteciler yer alıyor.

Aralarından bazılarının battaniye üzerinde bir kişiyi ambulansa ulaştırmaya çalıştığı da görüntülerde görülüyor.

Yunanistan: Yalan haber

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas ise mültecilerin vurulduğu iddiasını reddetti.

Stelyo Petsas, Türkiye'yi "yalan haber yaymakla" suçladı.

Petsas Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önce yaralılardan bahsediyorlardı şimdi ise bir kişinin öldüğünden bahsediyorlar. Daha önceki yalanlamamızı tekrar ediyorum. Böyle bir şey yaşanmadı. Yunan yetkililer ateş açmadı" dedi.

Reuters haber ajansının hastanede konuştuğu yaralılardan üçü ise Yunan polisinin kendilerine ateş açtığını söyledi.

Adel Jaberi isimli İranlı mülteci, "Sınırı açmadıkları için onlara geri taş fırlattık. Bize gazla karşılık verdiler. Ama gaz etkili olmayınca, tüfekleri ile ateş ettiler" dedi.

Ayağından vurulan 22 yaşındaki Alaedin Nizam isimli Afgan mülteci ise askerlerin kendisini uyarmadan vurduğunu öne sürdü.

Yine ajansa konuşan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden bir doktor, acile getirilen altı kişiden birinin, olay yerinde yaşamını yitirmiş olduğunu söyledi.

'İki Suriyeli daha öldürüldü' iddiası

Edirne Valiliği de olayın Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapısı arasındaki bölgede yaşandığını duyurdu.

BBC muhabiri Jonah Fisher'a konuşan bir grup mülteci, Salı gecesi, İpsala'dan sınırı geçen iki Suriyeli'nin Yunan tarafında öldürüldüğüne şahit olduklarını iddia ettiler.

Telif hakkı Getty Images Image caption Yunanistan'daki mülteciler

Afganistan ve Senegal kökenli olan üç mülteci, Suriyelilerin başlarından ve boyunlarından vurulduğunu da öne sürdü.

BBC'ye konuşan Yunan yetkililer, mültecilerin öldürüldüğü veya yaralandığı iddialarını reddediyor.

Bölgede olan BBC muhabiri Jonah Fisher, Yunan güvenlik güçlerinin Meriç nehri boyunca nöbette olduğunu aktardı.

27 Şubat'ta İdlib'de düzenlenen saldırıda 34 askerin hayatını kaybetmesi sonrası Türkiye mültecilerin sınıra gidişlerini engellemiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Mart sabahı yaptığı açıklamada 135 bin 844 mültecinin Yunanistan'a geçtiğini söyledi.

Yunan yetkililer ise Cumartesi gününden bu yana sınırı geçmek isteyen 27 bin mültecinin durdurulduğunu belirtti.