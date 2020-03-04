TBMM'de kavga çıktı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

Telif hakkı DHA Image caption CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine AKP'lilerin tepkisiyle başlayan gerginlik, yumruklu kavgaya dönüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

TBMM'de kavgaya dönüşen gerginlik, Salı günü İdlib gündemiyle yapılan "kapalı oturum"da başladı. Yaklaşık 6,5 saat süren kapalı oturumda AKP ve CHP milletvekilleri arasında arbede yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü AKP Meclis Grup toplantısında, İdlib konusundaki tutumu nedeniyle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu ve ekibinin "Türkiye'nin iç cephesine saldırdığını" belirten Erdoğan,"Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa olsun, haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir" ifadelerini kullandı.

Telif hakkı Reuters Image caption Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Özkoç'tan sert sözler

Erdoğan'ın bu sözleri CHP'lilerin tepkisine neden olurken, Grup Başkanvekili Engin Özkoç, basın toplantısı düzenleyerek tepki gösterdi.

Özkoç, Genel Kurul başlamadan hemen önce yaptığı basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı:

"İslam aleminde ABD'nin emperyalist çıkarlarına uygun hareket eden ve Müslümanların katledilmesini sağlayan kişiye ne denir? Haysiyetsiz denir, onursuz denir, şerefsiz denir, hain denir.

"Bizim şehitlerimize 'kelle' diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum tekrar size; haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur, vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edemez.

"Şeytan mı arıyorsun Erdoğan, şeytanın ta kendisi sensin."

Oturum gergin başladı

Basın toplantısından kısa süre sonra açılan TBMM Genel Kurulu çalışmalarına, Salı gününden başlayan tartışmalar nedeniyle gergin başladı.

Genel Kurul'da CHP'nin İdlib'de Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin grup önerisi görüşülmelerine geçildiğinde Grup Başkanvekili Engin Özkoç parti grubu adına konuşmak üzere kürsüye çıktı.

Bu sırada bazı AKP milletvekilleri kürsüye doğru yürüyerek Özkoç'a tepki göstermeye başladı.

CHP'lilerin de kürsü önüne yığılması ve sözlü tartışmayla başlayan gerginlik, daha sonra yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavga nedeniyle oturuma ara verilirken, gerginlik ve kavga verilen arada da sürdü ve kısa sürede büyük bir arbedeye dönüştü.

Birbirlerine yumruk ve tekmeler atan milletvekillerinin bazıları birbirlerinin boğazını sıktı, bazıları da yere düştü.

AKP ve CHP Grup Başkanvekilleri, salondaki gerginliğin yatıştırılması için birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç'in odasında toplanarak görüş alışverişinde bulundu.

Yaklaşık 45 dakikalık aranın ardından Sadi Bilgiç oturumu yeniden açtı.

Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı

Engin Özkoç düzenlediği basın toplantısının bir bölümünün görüntülerini de Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da bu açıklamalara tepki göstererek yine Twitter hesabından, "Hesabını yargı önünde vereceksiniz" açıklaması yaptı.

@hsynaydn tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Seviyesiz ve düzeysiz açıklamalarınızın,

Sayın Cumhurbaşkanımızın Devlet ve Millet yararına yürüttüğü haklı mücadelesine duyduğunuz husumetin bir yansıması olduğunun farkındayız.



Bu hadsiz açıklamaların,

ve müptezel üslubun hesabını yargı önünde vereceksİniz. https://t.co/ma9gG9SUk0 — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) 4 Mart 2020

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da "BOP'un eşbaşkanı olan, 3 milyon Müslümanın katline onay veren, şehitlere kelle diyen bir kişi, Haysiyetsizdir! Şerefsizdir! Onursuzdur! Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olamaz!" şeklinde Twitter paylaşımlarını gerekçe göstererek, Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

TBMM Başkanı Şentop, Engin Özkoç'u kınadı

Engin Özkoç'un açıklamaları ve Genel Kurul'daki gerginlik üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop da gazetecilere açıklama yaptı.

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Şentop, şu görüşleri dile getirdi:

"Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir ama bunu hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da siyasetçilerimize de yakışmıyor. Milletimiz de bundan rahatsızdır.

"Herkesin görüşlerini ifade etme hakkı vardır. Ancak basit, alelade, seviyesizce, alçakça ifadeler, hakaretler siyaset değildir, ifade hürriyeti de değildir. Anayasa'nın 104. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanına karşı Meclis çatısı altında hakarete yer yoktur. Bu zatı ben kınıyorum. Sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak tavırdır.

"Meclisteki arkadaşlarımızı bu tahriklere kapılmamaya davet ediyorum. Herkes sorumluluğun bilincinde hareket etmelidir. Genel Kurul içerisinde disiplinle ilgili iç tüzükte var. Bununla ilgisi husus normal yargının incelemesi konusu içindedir. Basına yansıdığı kadarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı başlatmıştır.

"Burada uzun yıllardır ben de siyaset yapıyorum. Çeşitli konularda görüşünüzü, hakarete düşmeden ifade edebiliyorsunuz. En ağır eleştirinizi de. Genel Başkanlar arasında farklı düzeyde bir tartışma vardır. Genel Başkanlara Genel Başkanlar cevap verirler. Böyle bir uygulama yürütülüyordu bugüne kadar. Bu konuda Meclis çatısı altında bütün siyasi partilere, basit, alelade sözlere imkan vermeyecek bir hassasiyet içinde olmalarını davet ediyorum. Buradaki sağduyu sahibi arkadaşlarımızı ve milletimizi rahatsız ediyor."

AKP'den Özkoç'a istifa çağrısı

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu da yaptığı açıklamayla Engin Özkoç'a tepki gösterdi.

Engin Özkoç'un sözlerini kendisine "misliyle iade ettiklerini" belirten Akbaşoğlu, "Engin Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin "başkomutan" Erdoğan'ın Türkiye'nin düşmanlarına karşı duruşunu hazmedemediği görüşünü savunan Akbaşoğlu, "Öyle anlaşılıyor ki, CHP'nin bu Grup Başkanvekili, Türkiye'yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye'yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır" dedi.