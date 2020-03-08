Mülteci krizi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'farklı sonuç' için Brüksel'e gidiyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü Brüksel'de Avrupa Birliği yetkilileri ile son mülteci krizi ile ilgili görüşmeler yapmak için buluşacak. İstanbul'da konuşan Erdoğan, "Bu kez farklı farklı bir sonuç bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan Brüksel'de, Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelecek.

Ziyareti Twitter hesabından duyuran Charles Michel, "göç, güvenlik, bölgede istikrar ve Suriye krizi" konularının masada olacağını belirtti.

27 Şubat'taki İdlib saldırısı sonrasında Türkiye, sınır kapılarını açma kararı almıştı.

Bu karar sonrası, Yunanistan ve Türkiye arasında gerilim yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile "aynı fotoğraf karesinin içerisine girmem" demişti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Türkiye ve AB arasındaki göçmen anlaşmasının öldüğünü savunmuştu.

Yunanistan'a 'kapıları aç' çağrısı

Bugün İstanbul'da düzenlen bir etkinlikte konuşan Erdoğan, Yunanistan'a "kapıları açma" çağrısını tekrarladı.

Mültecilerin Yunanistan'dan geçmek istediğini savunan Erdoğan, "Ey Yunanistan bu insanlar sende kalmayacak. Sende gelip geçecek" dedi.

Erdoğan, Rusya ile üzerinden anlaşılan son ateşkes anlaşması için de "Şimdi kapımıza dayanmış 1,5 milyon var. Ama hamdolsun geçici olsa da bir ateşkes imzaladık. Temenni ediyorum bu burada kalır" ifadesini kullandı.

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Edirne'de gerginlik sürüyor

Edirne'deki Pazarkule sınır kapısı çevresinde mültecilerin bekleyişleri devam ediyor. Sınır bölgesinde, Yunan ve Türk günvenlik güçleri arasında da zaman zaman gerginlik yaşanıyor.

Pazar günü Yunanistan tarafından tazyikli su ile yapılan müdahale görüntülendi.

Edirne'de resmi yetkililer, yaklaşık 10 gündür süren sınır geriliminde 3 mültecinin öldürüldüğünü iddia ediyor.

Yunanistan tarafı ise Türkiye'yi "yalan haber" üretmekle suçluyor.