Telif hakkı DHA Image caption Şevket Kazan

Milli Görüş Hareketinin öncü isimlerinden, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, eski Adalet ve Çalışma Bakanı Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Saadet Partisi, Kazan'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede Pazartesi akşamı yaşamını yitirdiğini açıkladı.

@SaadetPartisi tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz ve Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.



Cenaze namazı yarın ikindi vakti Hacı Bayram Veli Camii’nde kılındıktan sonra Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecektir. pic.twitter.com/tRj6rdvC4I — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) 9 Mart 2020

Şevket Kazan için ikindi namazının ardından Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Kazan'ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Karamollaoğlu: Partimize ve memlekete çok hizmetleri geçen bir ağabeyimizdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Şevket Kazan'ın ailesini hastanede ziyaret etti ve başsağlığı dileklerini iletti.

Hastaneden ayrılırken gazetecilere açıklamada bulunan Karamollaoğlu, Kazan için, "Uzun bir zamandır yoğun bakımdaydı. Partimize ve memlekete çok hizmetleri geçen bir ağabeyimizdi. Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum" dedi.

Telif hakkı DHA Image caption Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Çok sayıda bakan ve siyasetçi Twitter'da Kazan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şevket Kazan kimdir?

Şevket Kazan, 1933 yılında Sakarya'da doğdu. 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.

Kazan, 1973'te Milli Selamet Partisi'nden (MSP) Kocaeli milletvekili seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1974'te MSP kurduğu koalisyon hükümetinde Adalet Bakanlığı yaptı.

Süleyman Demirel'in Başbakanlığında kurulan ilk Milliyetçi Cephe hükümetinde ise 1976-1977 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev aldı.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1 yıl tutuklu kalan Kazan, 1985'te beraat etti. 1991'de Refah Partisi'nden milletvekili seçildi. 1996'da kurulan partisinin Doğru Yol Partisi'yle kurduğu hükümette yeniden Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.

Şevket Kazan, Sivas Katliamı sanıklarını cezaevinde ziyaret etmiş ve daha sonra sanıkların avukatlığı yapmıştı.

Kazan Adalet Bakanı olduğu 1996 yılında cezaevlerinde 12 kişinin öldüğü ölüm oruçları için "Kantinden yemek stoklamışlar. Gizli gizli yiyorlar, numara yapıyorlar" demişti.

28 Şubat sürecinde 1998 yılında milletvekilliği düşürülen Kazan'a 5 yıl siyaset yapma yasağı getirilmişti.

Kazan, yasak süresi dolduktan sonra siyasi hayatını Saadet Partisi'nde sürdürmüştü.