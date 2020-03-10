Vajinismus Türkiye'de kadınların en sık yaşadığı cinsel sağlık sorunlarından biri.

Uzmanlara göre partnerleriyle ilişkiye girememelerine neden olan vajinismus rahatsızlığının ortak nedeni psikolojik. Bunun da en büyük sebeplerinden biri toplumsal, aile baskıları, yanlış bilgiler ve cinsellik eğitimindeki eksiklikler.

Vajinismus yaşayan kadınların BBC Türkçe'ye gönderdikleri mektuplarda 'kadınların ve ailelerin cinsellik konularını rahat konuşabilmelerinin tedavinin en önemli adımlarından biri olduğunu' söylüyor.

BBC Türkçe'ye gönderilen mektuplardan oluşan animasyon ile Psikoterapist Ayşegül Keskin ve jinekolog Op. Dr. Ebru Zülfikaroğlu'nun görüşleri YouTube videomuzda.

Animasyon: Alice Grenié

Prodüksiyon: Çağıl Kasapoğlu

Röportajlar: Fundanur Öztürk

BBC Türkçe'nin 'Aramızda Kalmasın' serisi, kadınların cinsel sağlığı ve tercihleri ile ilgili konuları ele alıyor. Toplumsal baskılar ve aile yapıları nedeniyle "açıkça konuşulmayan" ve BBC Türkçe'de yer alan konular arasında "kızlık zarı dikimi" (himenoplasti), vajinismus, kürtaj, lohusalık, erken menopoz, regl, yumurta dondurma, bekar anne olmayı tercih etme de var. Seriyi BBC Türkçe'nin internet sitesi, sosyal medya hesapları ve YouTube kanalından takip edebilirsiniz.