Sağlık Bakanı Koca: Bu akşam koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı, hasta bir erkek ve genel durumu iyi

  • 11 Mart 2020
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Sağlık Bakanı Koca: Bu akşam koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı, hasta bir erkek ve genel durumu iyi