Türkiye’de Koronavirüs: Test, teşhis, tedavi ve önlemler

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) pandemi olarak tanımladığı Koronavirüs salgınına karşı tüm dünya ve Türkiye'de önlemler alınıyor.

Bir yandan hükümetler tedbirlerini artırırken diğer yandansa yurttaşlara konuyla ilgili bilinçli davranmaya davet ediliyor.

Koronavirüs'le ilgili bilgi ihtiyacının arttığı bu dönemde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Asuman İnan, okurlarımızın en fazla merak ettiği soruları yanıtladı.