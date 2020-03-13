Türkiye’de Koronavirüs: Test, teşhis, tedavi ve önlemler
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) pandemi olarak tanımladığı Koronavirüs salgınına karşı tüm dünya ve Türkiye'de önlemler alınıyor.
Bir yandan hükümetler tedbirlerini artırırken diğer yandansa yurttaşlara konuyla ilgili bilinçli davranmaya davet ediliyor.
Koronavirüs'le ilgili bilgi ihtiyacının arttığı bu dönemde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Asuman İnan, okurlarımızın en fazla merak ettiği soruları yanıtladı.
- BİLMENİZ GEREKENLER - Koronavirüs nedir?
- TÜRKİYE'DE SON DURUM - Hangi önlemler alındı?
- HÜKÜMET TAVSİYESİ NE? - Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korunma tavsiyeleri
- COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler
- SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ? - Koronavirüsten nasıl korunursunuz?
- KORONAVİRÜS HARİTASI - Salgında son durum ne?
- PANDEMİ NEDİR? - Pandemi nedir, ülkeleri nasıl etkiler?