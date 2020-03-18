Koronavirüs: Türkiye'de ve dünyada son durum ne?

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Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında 18 Mart itibarıyla kadar 7 bin 900'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Virüsten etkilenen 198 bini aşkın kişiden neredeyse 83 bini iyileşti. Dünyada en fazla vaka sayısı Çin'de; ardından İtalya ve İspanya geliyor. Türkiye'de ise ilk vakanın duyurulmasının üzerinden geçen bir hafta içinde sayı 97'ye yükseldi. 89 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Aralık ayında Çin'de insana bulaştığı duyurulan ve Ocak ayı sonlarına doğru toplam 17 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs, bir aylık süre içinde, 24 Şubat'ta 2 bin 699 kişinin ölümüne sebep oldu.

Şubat sonundan itibaren ölenlerin sayısındaki artış ivmesi de hız kazandı. 8 Mart'ta yani iki hafta içinde bu sayı 3 bin 827'ye çıkmıştı.

17 Mart itibariyle, yani 10 günden kısa bir süre içinde hayatını kaybedenlerin sayısı iki katından fazla artarak 7 bin 965'e ulaştı.

Virüs, 4 Mart itibariyle dünya genelinde 95 bin kişiye bulaşmıştı. Bu oran da Mart ayında hızla arttı. 17 Mart'ta 198 binin üzerine çıkarak son iki haftada, iki aylık sürede enfekte olan kişi sayısının iki katından fazla insana bulaşmış oldu.

Virüsün çıkış yeri olan Çin'de vaka sayısındaki artış büyük oranda durdurulurken Mart ayındaki bu hızlı artış, Çin dışındaki ülkelerde görüldü.

Şu an koronavirüs bulaşan kişilerin yüzde 40'ı Çin'de.

Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta duyuruldu

11 Mart'tan iki gün sonra sayı 5'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diğer 4 kişinin de ilk vakanın yakın çevresinden olduğunu açıkladı.

İlk vakanın duyurulmasının üzerinden bir hafta geçmeden vaka sayısı 48'e yükseldi. 18 Mart'ın ilk dakikalarında da vaka sayısının iki katına çıkarak 98'e ulaştığını duyuran Sağlık Bakanı Koca, 89 yaşında bir kişinin de virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu, Türkiye'de duyurulan ilk ölüm oldu.

Türkiye şu an İran, Irak, Çin, Güney Kore, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Belçika, Norveç, İsveç, Danimarka, Avusturya, Hollanda, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsviçre, İrlanda ve Mısır'la uçuşları 21 Nisan'a kadar durdurdu.

Mart ayı içinde umreye gidip dönmüş olanlar, devlet öğrenci yurtlarında 14 günlük karantinaya alındı. Okullar ve birçok eğlence mekanı da kapatıldı.

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Avrupa'da ve Amerika'da sert önlemler

Virüsün Mart ayı itibarıyla hızla yayıldığı ve vaka sayısı nüfusa oranlandığında Çin'den çok daha yoğun olarak görülen Avrupa ülkeleri, önlemleri sıkılaştırdı.

Birçok ülkede okullar kapatıldı, kalabalık mekanlarda bir araya gelmek yasaklandı, ülkeler arası geçişler ve ülke içi seyahatler sınırlandırıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü yaptığı açıklamada koronavirüsün yayılmasını engellemek için evden çıkmama çağrısı yaptı ve sert seyahat yasakları getirildiğini duyurdu. Hasta insanların hastanelere götürülmesi için ordunun devreye girebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal hayatın kısıtlanması, kafe, restoran ve bar gibi kalabalık ortamlara girilmemesi, mümkün olanların evden çalışması, 70 yaş üstündekiler, hamileler ve hastalığı bulunanların 12 hafta evde kalması çağrısı yaptı.

İngiltere ve Galler'deki ağır suç davalarının da, üç günden fazla sürmesi bekleniyorsa ertelenmesi kararı alındı.

İspanya, Belçika ve İtalya'nın birçok bölgesinde de zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı var. Yasağı uygulamak için polisler görev yapıyor.

Avrupa Birliği ülkeleri de AB vatandaşı olmayanların bu ülkelere girişini engelleme kararı aldı.

Kanada da ABD dışından gelen tüm yabancılara sınırlarını kapattığını duyurdu. Başbakan Justin Truedau, eşinde koronavirüs tespit edildiği için evde karantina altındayken ülkenin parlamentosu da çalışmalarına 5 haftalık bir ara verdi.

ABD'de de New York ve California dahil birçok eyalette kafeler, restoranlar, barlar, sinemalar, spor salonları ve tiyatrolar kapatıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan ya da şüpheli durumdaki kişilerin endi kendine karantina uygulamadığı durumlarda bu kişilerin kapısında polis görevlendirildi.

8 milyon nüfuslu New York şehri ve 900 bin nüfuslu San Francisco şehrinde, 48 saat içinde "acil durumlar dışında sokağa çıkma yasağı" getirilmesi planlanıyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Cumhuriyetçi Senatörlerle Salı günü yaptığı kapalı toplantıda, eğer koronavirüs kurtarma paketi üzerinde uzlaşılmazsa ABD'deki işsizlik rakamlarının yüzde 20'ye çıkabileceğini söyledi. Ekim 2019 itibarıyla bu oran yüzde 3.6 seviyesindeydi.

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Dünyanın birçok yerinde, Çin de dahil olmak üzere, yurt dışından gelenlerin 14 gün karantinaya alınması şartı getirildi. Sınır kapıları zorunlu haller dışında geçişlere kapatıldı. Çin'de yakın dönemde virüs bulaşan hastaların çoğunun yurt dışı kaynaklı olduğu belirtiliyor.

Çok sayıda yabancının çalıştığı Suudi Arabistan da, sağlık ve gıda sektörü dışındaki tüm özel sektör çalışmalarını 15 gün boyunca durdurma kararı aldı.

Tedavi bulma çalışmaları

Koronavirüsün bugüne kadar kesin bir tedavisi bulunamadı. Ancak virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığıyla ilk tanışan ülke olan Çin'deki doktorlar ve uzmanlar, hangi tip hastaların hangi tedaviye yanıt verdiğini, hastalığın hangi durumlarda ne kadar sürdüğünü inceledi ve bu biglileri İtalya ve Türkiye dahil birçok ülkeyle paylaşmaya başladı.

Aşı geliştirmek için ise Almanya, ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde bilim insanları ve özel sağlık kuruluşları çalışmalara başladı.

Associated Press ajansının haberine göre, ABD'nin kuzeybatısındaki Seattle şehrinde Kaiser Permanente araştırma merkezinde dört gönüllüye aşı yapıldı.

mRNA-1273 adlı aşının bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonu yenmesi umuluyor.

Ancak aşının piyasaya sürülmesinin 18 ay alabileceği belirtiliyor.

Birçok ülke, yoğun bakım ünitesi ve sağlık çalışanı sayısındaki eksiklik sebebiyle hastanelerde oluşan yoğunluğu önlemek için ek tedbirler alıyor. İngiltere ve Fransa'da orduya ait hastaneler de koronavirüs salgını için tahsis ediliyor.

Çekya'da polis, 700 bin maskeyi daha yüksek bir fiyattan satmak için bekleten bir fabrikaya baskın düzenleyerek tüm maskelere el koydu.