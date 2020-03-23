HDP'li beş belediyeye daha kayyum atandı

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İçişleri Bakanlığı kararıyla Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Batman Belediyesi ve Diyarbakır'ın Silvan, Lice, Ergani ve Eğil ilçe belediyelerine kayyum atandı.

Batman Belediye Eşbaşkanları Başkanı Mehmet Demir ve Songül Korkmaz; Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak; Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya; Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul dahil altı belediye başkanı ve eş başkanı gözaltına alındı. Ayrıca Ekim ayında kayyum atanan Yenişehir Belediye Eş Başkanı Belgin Diken de gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.

Sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemi aldığı belediye binalarında polis arama yapıyor.

31 Mart yerel seçimlerinde HDP 64 belediye kazanmış ama altı belediye başkan adayı, KHK ile kamu görevinden ihraç edildikleri için mazbatalarını alamamıştı. Onların yerine en yüksek oyu alan ikinci partinin adayına mazbata verilmişti.

Diyarbakır, Van, Mardin Büyükşehir Belediyeleri dahil şu ana kadar HDP'li 37 belediyeye kayyum atandı ve yerine kayyum atanan 21 belediye başkanı da tutuklandı.

HDP sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı'nın salgınla mücadele eden HDP belediyelerine saldırarak tedbirsizliğini örtmeye çalıştığını savundu.

"İktidar, salgını Kürt düşmanlığı yapmak için fırsat olarak görüyor. Halkımızı sağlığını tehlikeye atmadan bulunduğu her yerde bu darbeye tepki göstermeye çağırıyoruz."

HDP Batman milletvekilleri Necdet İpekyüz, Ayşe Acar Başaran ve Feleknaz Uca, Batman Belediyesi önünde bir açıklama yaparak belediyelere kayyum atanmasını kınadılar.

Tün dünyanın koronavirüsü nedeniyle zor günler yaşadığını ve bu günlerde en temel şeyin dayanışma olduğunu vurgulayan Necdet İpekyüz, HDP belediyelerine bugün yapılan kayyum atanmasını düşmanlık ve hukuksuzluk olarak tanımladı.

"En zor, en kabul edilemez anda insanlar yaşam mücadelesi verirken, bunlar, insanların yaşamını tehdit altına alan kötü ve despot bir yönetim olarak tarihe geçecekler."

'İktidar salgını fırsat gibi görüyor'

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Ankara'da yaptığı bir basın açıklamasında, iktidarın koronavirüs salgınını fırsat gibi gördüğünü söyledi.

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"İktidar bu salgını fırsat olarak kabul ediyor ve bu siyaseten de, ahlaken de kabul edilemez. Halkı değil, kendi iktidarını nasıl sürdüreceğini düşünen bir anlayışla hareket ediyor."

Kayyum uygulamasının demokrasi ve halk iradesine, toplumun bütününe yapılan bir saldırı olarak gördüklerini ifade eden HDP Eş Genel Başkanı şunları söyledi:

"Bu sadece belediyelerin gaspı değil, ülkenin demokrasi, iradesini yok sayan, Türkiye halklarını karamsarlığa ve ümitsizliğe mahkum etmektir. İktidarın bu uygulamaları toplumu tehdit ediyor."

Sancar, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salgın ile ilgili açıkladığı pakete ilişkin de konuştu. Açıklanan paketin fırsatçı bir yaklaşımın sonucu olduğunu savunan Sancar şunları söyledi:

"Halkın sağlığı için ekonomik ve sosyal tedbirler, sağlık emekçileri için ekipman ve desteği açıklaması beklenirken, toplumun en zayıf olan yoksulları, emekçileri korumaya yönelik tedbirler alması gerekirken açıkladığı paketi kendi rant çevresine tranfer etmeye çalışıyorlar" dedi.