AKP, koronavirüs salgını sebebiyle infaz indirimi düzenlemesi için yeniden çalışma başlattı

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Kulislere yansıyan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeniden üzerinde çalışılmaya başlanan infaz düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi, yaşlı ve hasta hükümlüler için evde infaz, bazı suçlarda tutuksuz yargılama seçenekleri tartışılıyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), koronavirüs tehditini de dikkate alarak, kapasitesinin yüzde 22 üstünde doluluk oranına sahip olan cezaevlerini rahatlatmak için infaz düzenlemesini yeniden gündeme aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine AKP yöneticileri ve Adalet Bakanlığı, bir süredir beklemeye alınan infaz indirimi düzenlemesi için yeniden çalışma başlattı. AKP'de cezaevlerindeki doluluğun azaltılması için infaz indirimine girecek suç kapsamının genişletilmesi, bazı suçlarda tutuksuz yargılama ve evde infaz seçenekleri tartışılıyor.

Koronavirüs salgınının ardından muhalefet partileri, tutuklu ve hükümlü yakınları ile bazı barolar, cezaevlerindeki hijyen koşullarına dikkat çekerek, özellikle hasta ve yaşlı tutukluların tahliyesine dönük düzenleme yapması için hükümete çağrıda bulundu.

Son olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, cezaevlerinin kapasitesinin çok üzerinde dolu olduğuna dikkat çekerek, "acilen bir defaya mahsus infaz indirimi ve kalıcı bir infaz reformu" yapılması çağrısında bulundu.

Seçenekler tartışılıyor

Uzun süredir üzerinde bu konu üzerinde çalışan AKP yetkilileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyuşturucu, cinsel istismar, terör suçlarının da aralarında bulunduğu birçok suçta infaz indirimine karşı çıkması nedeniyle düzenlemeyi beklemeye almıştı. Gerekçesi de, Erdoğan'ın dile getirdiği suçlar kapsam dışına çıkarılırsa cezaevlerindeki doluluk sorununa çözüm getirmeyeceğiydi.

Ancak iktidar partisi son gelişmeleri de dikkate alarak infaz düzenlemesi için yeniden çalışma yapılmasını kararlaştırdı.

Bu kapsamda geçen çarşamba günü bakanlar, ilgili bürokratlar ve sektör temsilcileri ile "koronavirüs zirvesi" yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantının ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AKP yöneticileri ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

İnfaz düzenlemesinin ele alındığı toplantıda Erdoğan'ın, kamuoyunda adaletsizlik duygusu yaratmayacak, çerçevesi iyi belirlenmiş bir düzenleme yapılması talimatı verdiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre toplantıda, cezaevlerindeki şişkinliğin azaltılması için infaz indiriminin kapsamının genişletilmesi görüşü ağırlık kazandı.

Tutuksuz yargılama ve evde infaz seçenekleri tartışılıyor

Adalet Bakanı Gül ve partinin grup yöneticileri dün de TBMM'de yeni infaz düzenlemesi üzerinde çalışmalarını sürdürdü. Ancak hangi suçların kapsama gireceği, hangilerinin istisna tutulacağının netleşmediği, çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

AKP'de, tahliyeleri sağlamak için bazı suçlarda tutuksuz yargılama yoluna gidilmesi, hasta ve yaşlı hükümlülerin evde cezalarının infaz edilmesi seçenekleri de tartışılıyor.

Parti kaynakları, infaz düzenlemesi için çalışmaların hızlandırıldığı bilgisini veriyor.

Tartışılan birkaç konu başlığı üzerinde uzlaşma sağlanması halinde, teklifi en kısa sürede TBMM Başkanlığı'na vermeyi hedefliyorlar.

AKP'li bir parti yöneticisi, infaz düzenlemesinin yeniden gündeme alınmasının sadece koronavirüs salgını ile bağlantılandırılmaması gerektiğini belirterek "Adil bir çözüm getirmek için çalışıyoruz, biraz daha olgunlaştırıldığında bilgi paylaşımı yapılır" dedi.