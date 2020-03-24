İnfaz paketi: Muhalefetin itirazları ne oldu, AKP hangi düzenlemelerden vazgeçebilir?

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Muhalefet partileri Adalet ve Kalkınma Partisi 'nin (AKP), koronavirüs salgını nedeniyle öncelikli gündemine aldığı yeni infaz paketine iki önemli konuda itiraz etti.

AKP yöneticilerinin ziyaret ederek görüşlerini aldığı muhalefet partilerinin sözcüleri, "çocuk yaştakilerle evlenenleri" de kapsayan cinsel istismar suçları ile uyuşturucu imal, ticaretini yapanların infaz indirimi kapsamından çıkarılmasını istedi.

Cinsel istismar suçları ile ilgili kısmi değişiklik ya da tümüyle paketten çıkarma seçeneğini değerlendireceği mesajı veren AKP muhalefetle uzlaşma sağlanması halinde infaz düzenlemesine ilişkin yasa teklifini bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunmayı, gelecek hafta da yasalaştırmayı planlıyor.

AKP Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan, Mehmet Muş ve Adalet Bakanlığı yetkilileri dün muhalefet partileri CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarını ziyaret ederek, bir gün önce muhalefete ilettikleri infaz düzenlemesine ilişkin teklif taslağı ve cezaevlerindeki son duruma ilişkin bilgi verirken, muhalefet partilerinin önerilerini aldı.

CHP'nin itiraz ve önerileri neler?

AKP yöneticilerinin ilk durağı CHP oldu. Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay ve partinin hukukçu milletvekillerinin de katıldığı görüşmede "uyuşturucu ticareti" suçları ile cinsel istismar, kadına şiddet suçlarının infaz paketi dışında bırakılmasını istedi.

CHP, Terörle Mücadele Yasası'ndan kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesinin yanı sıra tutuklu gazeteci, akademisyen ve muhaliflere yönelik de düzenleme yapılmasını önerdi.

AKP heyetinin ağırlıklı olarak muhalefetin önerilerini dinlediği belirtilirken özellikle Fethullah Gülen yanlılarına tahliye yolunu açacağı kaygısıyla terör suçlarının infaz indiriminden yararlanmasına karşı olduğu belirtildi.

Görüşme sonrasında kulislere yansıyan bilgilere göre CHP, cinsel istismar suçlarını "kırmızı çizgi" olarak belirledi ve tekliften istismar suçlarının çıkarılmaması halinde destek vermeyecekleri mesajını da iletti.

İYİ Parti: İstismar tanımı ve çocuk evliliklerine karşı yeni düzeleme

AKP heyeti ile görüşen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise cinsel istismar ve uyuşturucu suçlarına ilişkin partisinin çekincelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre İYİ Parti, cinsel istismar suçunun yapılacak yeni bir düzenlemeyle yeniden tanımlanması, çocuk yaştakilerin evlendirilmesi nedeniyle cinsel istismar suçunu işleyenlere ilişkin de ayrı bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini, teklifte istismar suçlarının kapsam dışında bırakılmasını istedi.

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HDP: Siyasi suçlular kapsama alınmalı

HDP ise başta eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere, şiddete karışmamış siyasetçi, gazeteci, siyasetçilerin de infaz kapsamına alınması talebinde bulundu.

HDP de diğer muhalefet partileri gibi kadına ve çocuğa yönelik cinsel istismar, uyuşturucu ticareti suçlarının kapsam dışında bırakılmasında ısrarlı ve bu haliyle Meclis'e sunulması halinde destek vermeme eğiliminde.

Cinsel istismar suçu paketten çıkarılabilir mi?

Görüşmelerde, pakette yapılacak düzenlemelerin bazılarının esnetilebileceği ve bu konuda iktidarla muhalefet partilerinin grup yöneticileri arasındaki diyaloğun sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Yansıyan bilgilere göre AKP, cezaevlerinde en büyük kesimi oluşturan uyuşturucu suçlarından cezaevinde kalanların infaz indirimi kapsamından çıkarılmasına sıcak bakmıyor.

Ancak AKP'nin ilk infaz taslağında da yer almayan cinsel istismar suçlarıyla ilgili yeni bir formül getirmesi ya da tümüyle kapsam dışı bırakılması olasılık dahilinde değerlendiriliyor.

Cinsel istismar suçlarının infaz indirimi kapsamına alınmasının en önemli gerekçelerinden birisi, çocuk evlilikleri gösteriliyor.

AKP, anlaşmalı olarak evlenen ve bu evlilikten çocuğu olanların, cinsel istismar suçu nedeniyle cezaevinde olması nedeniyle ailelerin mağduriyet yaşadığını savunuyor.

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Teklif ne zaman verilecek?

AKP, muhalefetin de önerileri doğrultusunda son şeklini vereceği infaz düzenlemelerini içeren 3. yargı paketini bu hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunmayı, gelecek hafta da yasalaştırmayı planlıyor.

İnfaz paketinin öncelikle çıkarılması kararı nedeniyle, geçen hafta Meclis'e sunulan 2. yargı paketinin TBMM Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri ertelendi.

Uzlaşma sağlanması halinde komisyon gündemine infaz paketinin alınması bekleniyor.

Cezaevlerinde hangi suçtan kaç kişi bulunuyor?

Edinilen bilgiye göre cezaevlerindeki son durumla ilgili Adalet Bakanlığı yetkilileri muhalefet partilerine sunum yaptı. Buna göre cezaevlerinde 300 bin dolayında tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre cezaevlerinde kalanların yaklaşık 22 binini cinsel istismar, 18 bini, mükerrer olarak aynı suçu işleyenlerle birlikte yaklaşık 80 binini de uyuşturucu suçlarından hüküm giyen ya da tutuklu bulunanlar oluşturuyor.

Bakanlık verilerine göre hırsızlıktan 45 bin, dolandırıcılıktan da 7 bin dolayında kişi cezaevinde bulunuyor.