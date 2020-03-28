Koronavirüs günlerinde çalışanlar
Türkiye'de son günlerde yapılan 'evde kal' çağrılarının ardından sokaklardaki insan sayısı azaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgını ile mücadele için alınan önlemleri açıkladı.
Buna göre yurtdışı uçuşlar tümüyle sona erdirilirken, şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağladı, mesire yerlerine ve sahillere erişim sınırlandırıldı.
Ancak çeşitli sektörlerde çalışan milyonlarca insan her gün işe gidip gelmeye devam ediyor.
Evden çalışılması mümkün olmayan sektörlerde çalışan işçiler ve esnaf hangi koşullarda çalışıyor?
Haber - video: Neyran Elden
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