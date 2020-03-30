Telif hakkı Getty Images Image caption Umreden dönenler Gölbaşı'nda yurtlara götürüldü.

Umre dönüşü Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilen karantina altındaki 3 bin 135 kişiden bir kısmında koronavirüs tespit edildi.

2 bin kişiden az olan ve 15 Mart'ta gelen ilk kafilenin ardından birkaç gün arayla gelerek 3 bin 135 kişiyi bulan bu kişilerin karantina süresi 29 Mart'ta doluyordu.

Ancak aralarında koronavirüs testi yapılan ve pozitif çıkan 100'ün üzerinde kişi olduğu için, karantina süresinin en az bir hafta daha uzatılmasına karar verildi.

Test sonucu pozitif çıkanlar çoğunlukla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Pazar ve pazartesi günleri memleketlerine geri gönderilmeleri planlanan kişiler, yurtlarda kalmaya devam ediyor.

Gölbaşı'ndaki yurtlarda kalanların durumuyla ilgilenen bir sağlık çalışanı, BBC Türkçe'ye yurtlardaki son durumla ilgili bilgi verdi.

Buna göre Gölbaşı KYK'daki beş blokta bulunan umreden dönüş yapanlar için, her bir blokta ilk aşamada birer doktor birer de hemşire görevlendirildi.

İlk gün yapılan taramalarda kronik hastalığı olanlar ve ateşi olanlar yakın takibe alındı, daha önceden kullandığı reçeteli ilacı olan ancak bu ilacı yanına umre dönüşüne yetecek kadar almış olanlar için ilaç sağlandı.

'Virüs yayılmış olabilir'

Umre'den dönen herkese test yapılmadı. İlk günün ardından gündelik kontroller devam etti, herhangi bir şikayetle 112 ekibine başvuran ve hastaneye sevk edilen herkes sağlık taramasından geçti, Covid-19 belirtisi gösterenlere test yapıldı.

İlk aşamada tek bir blokta kalanların yüzde 30'u, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle diğer hastanelere yatışı yapıldı.

Telif hakkı Getty Images

İsmini vermeden yurtlardaki durumu anlatan doktor, ilk günlerde yeterince önlemin alınamadığını, bu sebeple virüsün yayılmış olabileceğinden endişe edildiğini söylüyor:

"Aile olanlar bir odada kalıyor. Odalar 4 kişilik. 4 kişi kalan da var, tek kalan da var.

"İlk günlerde odalar arasında misafirliğe gidip geliyorlardı, her gittiğimizde uyarıp odalarına geri gönderiyorduk. Hepsine bir arada toplu yemek de verilmişti.

"Aralarında gençler de var. İlk günlerde kontrole gidildiğinde birinin elinde voleybol topuyla odaları gezdiği, diğerlerini bahçeye top oynamaya çağırdığını gören doktorlar oldu. Sürekli zorla odalarına göndermeye çalışıyorduk.

"Tabii bu ilk günlerin karmaşasıydı, neden orada olduklarını tam olarak anlayamamışlardı. Bazıları gördükleri ilk yetkilinin biz doktorlar olduğunu söyledi, birçok soru sordu. Sonradan odaların önünde görevliler artırıldı, yemekler odalara gönderilmeye başladı.

"Ama biz yine de ilk günlerdeki durum sebebiyle hepsine potansiyel pozitif gözüyle bakıyoruz. Muhtemelen virüslü olmayanlar da o ilk günlerde kapmış olabilir. Bu sebeple en ufak bir şikayetle gelenin de sağlık taramasını yapıyoruz. Elimizdeki testlerin tümünü umreden gelenler için kullanmadık ama çoğunu onlara ayırmaya çalıştık. Aralarında bebekler, çocuklar da var."

'KYK yurtlarında kalış uzayabilir'

İlk aşamada hem şu an kullanılan Gölbaşı Devlet Hastanesi binası, hem de hastanenin birkaç ay sonra taşınması planlanan yeni binasına hızlıca yatak yerleştirilerek, umreden dönenler ve şikayeti olanlar buralara sevk edildi.

Ardından bu iki hastane karantina hastanesi olarak büyük oranda Covid-19 hastalarına ayrıldı. Buralara durumu çok ağır olmayan hastalar yerleştirildi, durumu ağır olanlar ise Şehir Hastanesi ve GATA'ya sevk edildi.

Daha önce tüm teçhizatı Ankara Şehir Hastanesi'ne taşınan Zekai Tahir Kadın Doğum Hastanesi'nde de izole odalar oluşturularak yeniden kullanıma açıldı. Durumu ağır olmayan Covid-19 hastaları buralara da yerleştirildi.

Umreden dönenlerin tedavisiyle ilgilenen doktorların verdiği bilgiye göre, Pazar günü boşaltılmayı bekleyen KYK yurtlarında kalış süresi, bir haftadan daha fazla uzatılabilir.

Çünkü pozitif çıkan hastalarla yurtlarda yakın temasta bulunanlara da test yapıldığında, hiçbir semptom göstermediği halde pozitif çıkanlar oldu. Bu sebeple umreden dönenler daha uzun süre gözetim altında tutulabilir.

Umre'den dönenlerle ilgilenen sağlık çalışanları, bu kişilerin evlerine döndüklerinde misafirlere engel olmanın zor olduğu ve bu önlemlerin yerinde olduğu görüşünde. Koruyucu malzeme ve ekipmanın da ilk günden itibaren eksiksiz verildiğini, maske, gözlük, tulum gibi ihtiyaçların sürekli karşılandığını söylüyorlar.

Tek sıkıntılarının kalacak yer olduğunu söyleyen doktorlar, bazı hastanelerde çalışan doktorların kalacak yer olmadığı için ilk günlerin sonrasında eve dönmek zorunda olduğunu, evde aileleri ya da ev arkadaşlarından kendilerini izole etmeye çalıştıklarını söyledi. Bazı hastanelerin çalışanları içinse yurt tahsis edildiğini belirttiler.