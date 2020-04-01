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İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, koronavirüs sonucu hayatını kaybetti.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Taşçıoğlu'nun tedavisi bir süredir devam ediyordu.

Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu Çarşamba akşamı sosyal medya hesabından duyurdu.

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, "Sayın Cemil Taşçıoğlu için Allahtan rahmet diliyorum. Kendisi çok iyi bir insandı. Görevi başında hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından hayatını kaybeden Taşcıoğlu’nun yakınlarına başsağlığı diledi.

@ekrem_imamoglu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Hayatlarını riske atarak çalışan bu sürecin kahramanları sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz.



Koronavirüs tedavisi devam eden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim. pic.twitter.com/PuLlznEXOp — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 1 Nisan 2020

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, koronavirüs tespiti konulması sonrası Cemil Taşcıoğlu’nun sağlık durumunu oğlu Onur Taşcıoğlu’na sormuştu.

Onur Taşcıoğlu, “Babam hala entübe durumunda. Bağışıklık sistemi virüsle büyük mücadelede” yanıtını vermişti.

Cemal Taşcıoğlu’nun vefat haberi sonrası bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, çok üzgün olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermişti.

Cemil Taşçıoğlu’nun ayrıca çeşitli dergilerde yayımlanan birçok makalesi bulunuyordu.

Taşçıoğlu "İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri” ve “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam” adlı kitapların da yazarıydı.