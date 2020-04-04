Koronavirüs: İnci Küpeli Kız'dan Çığlık'a karantina günlerinin sanatla imtihanı

Dünya çapında yüz milyonlarca insan, eve kapandığı bu dönemde, evde yapılabilecek çeşitli aktiviteler arayışında. Bunlardan bir tanesi de sosyal medyada “StayAtHomeChallenge” etiketiyle yapılan bir düello. Herhangi bir aktivitede yaratıcılığınızı ya da becerinizi ortaya koyuyorsunuz, arkadaşınızı da bu etiketle düelloya davet ediyorsunuz. Facebook’ta 25 binden fazla üyesi olan ‘Mide Lobisi’ grubu da bu düelloya katıldı, ünlü sanatçıların tablolarını canlandırdı.

Kaynak, Tarık Hız

Fotoğraf altı yazısı,

#StayAtHomeChallenge

Kaynak, Gaye ve Barış Beysel

Fotoğraf altı yazısı,

#StayAtHomeChallenge

Kaynak, Zeynep Kıvanç

Fotoğraf altı yazısı,

#StayAtHomeChallenge

Kaynak, Caner Gündoğdu

Fotoğraf altı yazısı,

#StayAtHomeChallenge

Kaynak, Buket Yüce

Fotoğraf altı yazısı,

#StayAtHomeChallenge

Kaynak, Merin Sever

Fotoğraf altı yazısı,

#StayAtHomeChallenge

Kaynak, Caner Gündoğdu

Fotoğraf altı yazısı,

#StayAtHomeChallenge

Kaynak, Nilgün Tutumluer

Fotoğraf altı yazısı,

#StayAtHomeChallenge

Kaynak, Derya Kiper Şan

Fotoğraf altı yazısı,

#StayAtHomeChallenge

Kaynak, Emine Turay

Fotoğraf altı yazısı,

#StayAtHomeChallenge