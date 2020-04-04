Koronavirüs: İnci Küpeli Kız'dan Çığlık'a karantina günlerinin sanatla imtihanı

Dünya çapında yüz milyonlarca insan, eve kapandığı bu dönemde, evde yapılabilecek çeşitli aktiviteler arayışında. Bunlardan bir tanesi de sosyal medyada “StayAtHomeChallenge” etiketiyle yapılan bir düello. Herhangi bir aktivitede yaratıcılığınızı ya da becerinizi ortaya koyuyorsunuz, arkadaşınızı da bu etiketle düelloya davet ediyorsunuz. Facebook’ta 25 binden fazla üyesi olan ‘Mide Lobisi’ grubu da bu düelloya katıldı, ünlü sanatçıların tablolarını canlandırdı.