Telif hakkı DHA Image caption Hakan Aygün

Twitter hesabında yer alan "ey İBAN edenler" ifadesi nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Hakan Aygün tutuklandı.

Avukat Ahmet Çörtoğlu, Aygün'ün tutuklandığını Twitter hesabından duyurdu.

Hakan Aygün hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili olarak "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

Avukat Mustafa Doğan İnal'ın avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen suç duyurusu dilekçesinde, Hakan Aygün'ün 31 Mart'ta sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla "hakaret ve iftira içeren cümleler kurduğu" ifade edilmişti.

Hakan Aygün söz konusu tweeti kendisinin yazmadığını, retweet olarak sayfasına geldiğini söylemişti.

Bodrum'daki teknesinde Perşembe günü gözaltına alınan Aygün, Cuma günü savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle Bodrum adliyesine sevk edilmişti.

Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca sorgulanan Hakan Aygün sorgusunun ardından tutuklandı.

Perşembe akşam üstü saatlerinde Aygün'ün teknesinde üç saat boyunca arama yapıldı, bilgisayarına el koyuldu.

Aygün, gözaltına alınması öncesi yine Twitter hesabından bir açıklama yaparak, söz konusu tweet'i yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu savundu.

Gazeteci Aygün, aynı paylaşımda, "ibanlı-imanlı" esprinin de hoşgörü ile karşılanması gerektiğini, iddia edildiği gibi dine hakaret olmadığını söyledi.

Gazeteci Hakan Aygün, Halk TV televizyonunda uzun süre yönetici olarak görev yapmıştı. Aynı televizyonda program da yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında koronavirüsle ilgili bağış kampanyası başlatmış ve IBAN numaraları paylaşmıştı.

TCK 216. madde:

"(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."