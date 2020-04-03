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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü yaptığı basın açıklamasında koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler açıkladı.

Erdoğan, 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak'a araç giriş ve çıkışlarının yasaklandığını ve uygulamanın ilk etapta 15 gün süreceğini söyledi.

Erdoğan, 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildiğini ve toplu alanlarda maske takmanın zorunlu olacağını söyledi.

Türkiye'de 3 Nisan itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 20 bini aşarken, can kaybı da 425'e yükseldi. Bilim Kurulu, yaptığı toplantıda ek düzenlemeler getirilmesinin tavsiye edilmesine karar verdi. Bu tavsiyelerin ardından Erdoğan da bir dizi yeni kısıtlamayı açıkladı.

Kalabalık yerlerde maske takılmasının zorunlu olduğunu da ifade eden Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece itibarıyla ülkemizin 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Gıda, ilaç, temizlik malzemesi gibi maddelerle, genelgeyle belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacak.

"Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma uygulamasını 20 yaş altına getiriyoruz. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır.

"Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için yeni uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır.

"Şehirlerimizin tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır."

Sağlık Bakanı: Gençlerin hareketleri bizi en zora sokan durum

Erdoğan'dan önce bir basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a virüsün yayılımını durdurmak için iki uygulama daha tavsiye ettiğini belirtmişti.

Koca, "Gençlerin hareketleri bizi en zora sokan durum. Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde daha sıkı hareket edilmesi konusunda tavsiye kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgının yayılımının durdurulması amacıyla daha önce de 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.