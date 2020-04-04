Batman M Tipi Cezaevi'nde tutuklular bir koğuşu ateşe verdi

Batman M Tipi Cezaevi'nde Adli tutukluların olduğu bölümde bir koğuş tutuklar tarafından ateşe verildi. Zırhlı araçlar ve tomalar ve çok sayıda ambulansın sevk edildiği cezaevi önünde tutuklu ailelerin endişeli bekleyişi devam ediyor.

HDP: Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz

HDP, İHD ve Batman Barosuyla birlikte olayı yakından takip ettiklerini belirten yazılı bir basın açıklaması yaptı.

"Batman Milletvekillerimiz Feleknas Uca, Necdet İpekyüz ve Sıddık Taş olay yerindedir ve gelişmelere müdahil olmaktadır. Merkezi düzeyde de olayın gidişatına ilişkin gerekli girişimler hassasiyetle sürdürülmekte, herhangi bir olumsuz gelişmeye mahal vermemek için ilgili uyarılar tarafımızca yapılmaktadır. Bu vesileyle ilgili kurum ve kişileri derhal kamuoyunu bilgilendirmeye, kaygıları giderecek bir tutum sergilemeye çağırıyoruz. Konuyu aynı hassasiyetle takip etmeye devam ederken, halkımızın da göstereceği hassasiyet ve duyarlılığın önemine işaret etmek istiyoruz."

İpekyüz: İnfaz yasasına tepki gösterildi

Cezaevi önünde bekleyen HDP milletvekili Necdet İpekyüz, Batman Başsavcısı ve Jandarma komutanın içerde olduğunu, henüz herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi.

İpekyüz, şu ana kadar herhangi bir müdahalenin olmadığı cezaevinde, adli koğuşlardaki tutukluların infaz yasasına karşı tepki göstermek içi bulundukları koğuşu ateşe verdiklerini söyledi.

Feleknaz Uca da, polislerin ciddi bir sorun olmadığını söylediklerini aktardı.

"Biz sorun ne olursa olsun, kendi gözlerimizle durumu görmek istiyoruz dedik. Şu an cezaevi müdürünü bekliyoruz, içeriye girmeden olayların nedenini ve tutukluların ne bu isyanı başlattıklarıyla ilgili net bir şey söylememiz doğru olmaz" dedi.

Geçtiğimiz hafta Van M Tipi Cezaevi'nde de tutuklular cezaevinde koronavirüs salgını karşısında yeterli tedbirlerin alınmadığı iddiasıyla bir koğuşun kapı ve pencerelerini yakmış, kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.