Mansur Yavaş: Belediyelerin bağış alması kanuni hak, yanlıştan dönüleceğine inanıyorum

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgını nedeniyle belediyelerin başlattığı yardım kampanyasının İçişleri Bakanlığı kararıyla durdurulmasına karşın, kendilerine yardım talebiyle başvuran yurttaşların taleplerine yanıt vereceklerini belirterek, "Belediyelerin bağış alması kanuni bir haktır. Ben ısrarla bu yanlış karardan dönüleceğine inanmak istiyorum" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok belediye gereksinim sahiplerine ulaştırmak üzere bağış kampanyası başlattı. CHP'li Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir Belediyelerinin başını çektiği kampanyalar, Cumhurbaşkanlığı tarafından "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"nın başlatılmasından bir gün sonra İçişleri Bakanlığı tarafından, "belediyelerin valilikten izin almadan kampanya düzenleyemeyecekleri" gerekçesiyle durduruldu, bankalarda açılan bağış hesapları da bloke edildi.

Hukuki tartışma, CHP'li belediyeler tarafından yargıya taşınırken, belediyeler kendi olanakları ile yardımları da sürdüreceklerini duyurdular.

"Hastalığı değil, iyiliği bulaştıralım"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bakanlığın bağış kampanyalarını durdurmasına karşın, belediye olanakları ile nakdi ve ayni desteğini sürdürme kararının yanı sıra başlattığı sosyal sorumluluk kampanyası ile de dikkat çekti.

Yavaş, sosyal medya hesabından "Hastalığı değil, iyiliği bulaştıralım" sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayırsever yurttaşlara, "Mahallenizdeki ya da komşu mahallenizdeki bakkala, kasaba, manava gidin. Veresiye defterindeki bir ihtiyaç sahibinin borcunu ödeyin, hesabını kapatın" çağrısı yaptı.

"Önümüze bakıp, 'Nasıl destek oluruz'u düşüneceğiz"

Salgın konusunda alınan önlemler ve bağış kampanyalarının durdurulması konusunda BBC Türkçe'ye konuşan Mansur Yavaş, bakanlığın kararının yanlış olduğunu vurgularken, siyasi polemik yaratacak ifadelerden ise kaçındı:

"Belediyelerin bağış alması kanuni bir haktır. Ben ısrarla bu yanlış karardan dönüleceğine inanmak istiyorum. Şu anda bu konuların değil, birlik ve beraberliğin konuşulması gereken bir dönemdeyiz. 11 Büyükşehir Belediye Başkanımızın imzasıyla geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptık. Artık önümüze bakıp vatandaşlarımıza "Nasıl destek oluruz" kısmını düşüneceğiz."

"Aciller dışındaki tüm ihaleler iptal"

Yavaş, salgın nedeniyle önceliklerinin yurttaşların "aç ve açıkta kalmaması"na yönelik önlemleri yaşama geçirmek olduğunu da belirterek bu nedenle toplum sağlığı ve gıda konularındaki acil ihaleler dışındaki tüm ihalelerin iptal edildiğini belirtti. Bağış kampanyasının durdurulmasına karşın, şimdiye kadar 175 bin ihtiyaç sahibinin destek talebiyle kendilerine başvurduğunu belirten Yavaş, işini ya da gelirini kaybeden 60 bin kişinin de yardım talebinde bulunduğunu, istisnalar dışında başvuru sahiplerine yardımlarını sürdüreceklerini ifade etti.

Peki Ankaralılar "Evde kal" çağrılarına nasıl yanıt verdi? Yavaş, büyük oranda uyulduğu görüşünde:

"Ankaralılar olarak genel anlamda bu çağrılara kulak verildiğini söyleyebilirim. Bunu toplu ulaşım rakamlarından da anlayabiliyoruz. Salgın sürecinden öndeki kullanım ile şu anki kullanım arasında yüzde 84 azalma mevcut. 20 yaş altına gelen sokağa çıkma yasağıyla bu oranın daha da artacağını tahmin ediyoruz. Tabii millet olarak diyaloğu, sarılmayı, samimiyeti seviyoruz. Ancak bu süreçte daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ankara'da bu hassasiyeti artırmak için çağrılarımıza ara vermeden devam ediyoruz."

Kime ne kadar yardım yapıldı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başta esnaf ve işini kaybedenler olmak üzere, farklı kesimlere belediye olanakları ile "acil nakit desteği" adı altında yapılan yardımların miktarını da açıkladı. Yavaş'ın verdiği bilgiye göre, salgın nedeniyle, işini kaybeden, ya da işyerini kapatmak zorunda olan veya açlık sınırının altında geliri olan ailelere nakit desteği sağlıyor. Bu kapsamda şimdiye kadar, 62'si inşaat işçisi, 1790 temizlik işçisi, 1044 kıraathane çalışanı, açlık sınırı altındaki 11 bin 407, 3 bin 189'u taksi, servis dolmuş şoförü, terzi, kuaför, müzisyen, seyyar simit satıcı olmak üzere toplam 17 bin 492 Ankaralı'ya nakit desteği sağlandı.

"Acil nakit desteği" adı altında yapılan yardımlar, yaşam koşulları normale dönene kadar sürdürülecek.