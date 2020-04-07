Hayat Eve Sığar Uygulaması: Türkiye'de koronavirüsle mücadele için yeni bir cep telefonu uygulaması geliştirildi

Telif hakkı Getty Images

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Salı akşamı düzenlediği basın toplantısında bakanlık olarak Covid-19 vakalarının tespit ve takip edilebilmesi için 'Hayat Eve Sığar' adlı bir cep telefonu uygulaması geliştirildiğini söyledi.

Bakan Koca, koronavirüs salgınını kontrol ve hastaların takip edilmesi amaçlı geliştirilen cep telefonu uygulamasının birkaç gün içinde devreye gireceğini ifade etti.

Bakan, "Burada hem takip hem de kendi durumlarını görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz" dedi.

Evde izole edilmesi gereken hastaların 'dijital yöntemle takip edileceğini' ifade eden Bakan Koca, "Gerekirse hemen kendisini uyaracağım bir sistemin hazırlıklarını tamamladık. Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi. Bu sistemin ayrıntılarını daha sonra açıklayacağım" diye konuştu.

Uygulamanın basın toplantısında yer alan tanıtım görselinde 'aile takibi' ile 'risk bölgeleri' kategorilerinin bulunduğu görülüyor.

Bakan Koca, bir soru üzerine cep telefonu uygulamasının üç operatör tarafından sağlandığını takibi bakanlığın yapacağını açıkladı.

Telif hakkı Sağlık Bakanlığı Image caption Bakan Koca, 'Hayat Eve Sığar Uygulaması'nı basın toplantısında tanıttı.

Bakan yeni uygulamayı şu sözlerle açıkladı:

"Vakalarımızı takip etmek için, izole olmalarını görmek üzere bir çalışma yaptık. Bu üç operatör ve BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girecek. Bir aplikasyon geliştirildi, hastalarımız indirmek zorundalar.

"Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde İletişim Başkanlığımız da açıklamalar yapmış olacak."

İngilizcede 'contact-tracing app' olarak bilinen cep telefonu uygulamaları, Çin, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Hindistan ve İsrail'de de kullanılıyor. Avrupa ülkelerinin de benzer uygulamalar arayışında olduğu bildiriliyor.

Cep telefonlarındaki verilerin kullanıldığı bu sistemler, siber güvenlik uzmanları ile bireysel verilerin korunması kampanyaları yürütenler tarafından ise 'veri ihlali, bireysel gizlilik ihlaline' neden olabileceği 'devletlerin vatandaşlar üzerinde denetimini güçlendireceği' gerekçesiyle eleştiriliyor. Diğer yandan ise salgınla mücadelede bu yöntemin etkili olacağı görüşü de sıkça dile getiriliyor.

Bakan Koca, BTK ile üç cep telefonu operatörünün işbirliği içinde geliştirilen 'Hayat Eve Sığar Uygulaması'nın nasıl işleyeceğine ilişkin birkaç gün içinde açıklama yapılacağını söyledi.