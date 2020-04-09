Koray İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş'den açıklama

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İstanbul'da inşaat işçilerine 'taahhütname' imzalatıldı: "Çalışırken koronavirüs kaparsam tüm sorumluluk bana aittir" başlıklı haberimiz hazırlanırken BBC Türkçe'nin görüşme girişimlerine ve sorularına yanıt vermeyen Koray İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş'den, haberin yayımlanmasından 2 gün sonra bir açıklama geldi. Aynen yayımlıyoruz.

03.04.2020 tarihli ve https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-52142243 linkinde yer alan içerikte Şirketimiz Koray İnşaat Ve Sanayi Ticaret A.Ş. hakkında gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanlar yer almakta olup bu ifadelerle ilgili cevap ve düzeltme hakkımızın kullanılması ihtiyacı doğmuştur.

Şirketimiz 65 yıllık geçmişi ile sektöründe önde gelen inşaat şirketlerinden biridir. Faaliyetine devam ettiği ilk günden bugüne kadar iş sağlığı ve güvenliği öncelikli hedefidir.

Koronavirüs, diğer ismiyle COVID-19, 2019 yılının son aylarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyanın birçok bölgesine yayılarak insan sağlığını tehdit eden bir salgın hastalığa dönüşmüştür. Henüz kesin veriler ile tedavisi bulunmayan ve genel önlemler ile yayılması engellenmeye çalışılan virüs, birçok ülkede hayati gereklilik arz edenler dışında faaliyetlerin durdurulmasına, kültür, sanat, spor ve benzeri tüm etkinliklerin askıya alınmasına ve nüfusun evlerinde vakit geçirmek suretiyle virüse yakalanmaması ve yaymaması adına alınan bir dizi gerekli adımların atılmasına neden olmuştur. Bu kapsamda Koray İnşaat tarafından da gerek sektöre yönelik gerekse genele yönelik alınması gereken tedbirler değerlendirilmiş, Salgının başladığı, günden bu yana Şirket genelinde olduğu gibi içeriğe konu kamp alanında da bir takım tedbirler almak gerekmiştir. Bu kapsamda alınan tedbirler doğrultusunda;

Öncelikle birlikte bir kriz ekibi oluşturulmuştur.

Kamp koridorlarına, giriş çıkış noktalarına, dezenfektan dispanseri uygulaması yapılmıştır.

İşçilerin Günlük ateş ölçümleri yapılmış ve yapılmaktadır.

Tuvalet, duş ve yemekhane temizliği için tedbirler alınarak günlük ve saat periyodu içiren kontroller yapılmış ve yapılmaktadır.

Salgının bulaşmasını ve çalışanların sağlığını koruyucu kişisel ekipmanların (eldiven, maske,) dağıtımı yapılmış ve yapılmaktadır.

Sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yemekhane düzenine geçilmiştir. Bu doğrultuda kapasitenin yarıya düşürülmüş olup dışarıdan gelen personel ile kampta kalan personelin ayrı alanlarda yemek yemesine dair düzenleme yapılmıştır.

İş Sağlığı Güvenliği ekibinin haftada 2 tam günü şantiyede sürekli bulundurulması ile diğer sağlık personeli ise tam gün olarak kamp alanında yer alması sağlanmıştır.

Günlük olarak koğuşlar, yemekhane, alt yüklenicilerin ofislerinin günlük dezenfeksiyonu yapılmıştır ve yapılmaktadır.

Yapılan tüm bu çalışmalar Alt İşverenlerin görüşü ve önerileri alınarak koordine bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

İşçilerin kaldığı konteyner sayıları sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yeterli sayıda artırılmıştır.

Bu olağanüstü süreçte devletimizin de sosyal mesafenin arttırılması ve çalışan sıklığının azaltılması konusundaki tavsiyeleriyle (Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 2020/9 sayılı genelgesi gereği) kamp alanında yeniden düzenleme yapmak zaruri olmuştur. Bu çerçevede öncelikle alt işveren çalışanlarından kampta kişisel nedenlerle bu süreçte kalmak istemeyen çalışanların başka otel/pansiyon gibi konaklama alanlarına nakli gündeme gelmiştir. Kamp yükünü azaltmaya yönelik olarak alt işverenlerden alınan tedbirler ve işçilerin bu süreçte uyması gerekli kurallara ilişkin çalışma yapması istenmiştir. Alt işverenler de kamp alanında kalan işçilere bu süreçte yasal olarak taahhütname ve bilgilendirme tutanakları dağıtmışlardır.

Alınan tedbirleri de belirten bu tutanağı imzalamak istemeyen hiçbir işçi ne Koray Gayrimenkul tarafından nede alt işverenleri tarafından kesinlikle işten çıkarılmamıştır.

Dolayısıyla içerikte yer alan ve sanki işçilerin hayatını hiçe sayacak şekilde, iş ve işlemlerin gerçekleştiğine yönelik yapılan yayın gerçeği yansıtmamaktadır. Koray Gayrimenkulün hiçbir işveren vekili veya çalışanı zorla, tehdit veya mobing ile hiçbir çalışana tutanak imzalatmadığı gibi içerikte yer verilen video ve ses kaydında da bu itibarla hiçbir Koray Gayrimenkul çalışanı yer almamıştır. Zira İşçilere zorla imzalattırıldığı ifade edilen tutanaklar aslında salgın nedeniyle çalışanların iş sağlı ve güvenliği nedeniyle uyması gereken tedbirlere yönelik yapılan hatırlatmalardan ve işçilere İş Güvenliğine ilişkin talimatların tebliğinden ibarettir.

Zira Salgın'ın çıktığı ve ülke genelinde yayılmaya başladığı ve işlerin ülke genelinde daralmaya başladığı günden bu uyana hiçbir işçinin iş sözleşmesi feshedilmediği gibi kendisine bir hak olarak tanınmasına rağmen şirketimiz kısa çalışma iznine dahi başvurmamıştır.

Şirket haliyle burada çalışan kişilerin salgın nedeniyle kaynaklanacak olası sağlık problemlerini yaşamaması için tedbirler almış, kamp alanında bulunmak istemeyen çalışanların da hiçbirinin iş akdi sonlandırılmamış izin talebinde bulunanların izin talepleri karşılanmıştır.

Yine içerikte yer verilen olumsuz çalışma koşullarına ilişkin iddiaların ise baştan ifade edilen tedbirler kapsamında asılsız olduğu aşikardır. Şirketimiz tarafından Corona-19 salgını kapsamında tüm tedbirler alınmış ve günlük kontroller yapılarak kriz ekibi bilgilendirilmiştir.

Ayrıca içerikte işçilerin bu iddialarından ötürü zabıta baskını gerçekleştiği gibi bir izlenim yaratılmış ise de Zabıta ve kolluk kuvvetleri ile ilgili olarak ifade edilen içeriğin bahsedilenin tam aksine müvekkilimiz ile bağlantısı olmaksızın 16 Mart 2020 tarihli İç İşleri Bakanlığının genelgesi uyarınca 29 Mart günü iş İnşaat alanında ki çalışma koşulları, yemekhane düzeni ve alınan tedbirlere istinaden görevli ve yetkili kolluk kuvvetleri tarafından yerinde denetleme yapılmış, yukarıda izah edilen tedbirlerin alındığı gözlemlenerek tutanak altın alınmıştır. Gelen ekip tarafından ilave olarak uyulması gereken ek tedbirler ise beklemeksizin hayata geçirilmiş ve bu konuya ilişkin olarak da alt işverenlerin de dahil olduğu toplantıda duyurulmuştur.

Kamp alanına içerik de belirtilenin aksine ne içeriğe konu olay günü ne de başka hiçbir zaman zabıta veya kolluk kuvveti gelmediği gibi şirketimiz tarafından da çağırılmamıştır. Bilinmelidir ki içeriğe konu kamp alanında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin en üst seviyede tedbirler alınmakta, denetimler yapılmakta ve uygulanmaktadır. Görsel olarak içeriğe konu edilen paylaşım alanlarına ilişkin belirtmek gerekir ki, işçilerin aynı zamanda konakladıkları konteynerlerdeki temizlik ve hijyene ilişkin sorumluluk işverene ait olduğu kadar işçiye de aittir. Kamp alanını İşveren temiz hale getirmek işçi de temiz kullanmakla mükellef olup, gerek salgın öncesi iş sağlığı ve güvenliği ve gerekse salgın nedeniyle alınan ve sıklığı artırılan denetimler ile şirketimiz kendisinden beklenen yükümlülükleri en üst seviyede yerine getirmiştir ve getirmektedir.

Kamp alanında alınan bu tedbirlere ilave olarak alt İşverenlere çalışanlarının istemeleri halinde otelde dahi konaklatılabileceği aktarılmıştır.

İddia edilenin aksine ateş ölçümleri ile birlikte rutine uygun olarak kontroller sağlık ekibi ve iş yeri hekimi kontrolünde düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca sağlık bakanlığının talimatları doğrultusunda şüpheli vaka tespit edilmesi halinde Sağlık Bakanlığına bildirilmesi de içerisinde bulunduğumuz süreçte bir zorunluluktur.

Tüm dünya ve ülkemizde yaşanan bu salgına ilişkin hassasiyeti en üst düzeyde yaşayan ve bu doğrultuda gerekli önlemleri ilk günden bu yana alan şirketimiz aleyhine yer verilen içeriğin gerçeğe aykırı olmasının yanı sıra hassasiyetimizin yok sayılması da tarafımızca kabul edilemez niteliktedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.