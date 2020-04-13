Türkiye'de koronavirüs günlerinde dayanışma: 'Bu felaketten belki başka bir hayır çıkacak'
Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümet, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının yardım faaliyetleri sürüyor.
Bir yandan bu kurumsal çabalar devam ederken diğer yurttaşlarsa kendi aralarında, aşağıdan, dayanışma örnekleri sergiliyor.
İstanbul'un farklı noktalarında farklı yöntemlerle bu dayanışmaya katkı sunmak isteyenler, yaptıklarını BBC Türkçe'ye anlattı.
Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var, alınan son önlemler neler?
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- TÜRKİYE'DE SON DURUM - Hangi önlemler alındı?
- HÜKÜMET TAVSİYESİ NE? - Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korunma tavsiyeleri
- COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler
- SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ? - Koronavirüsten nasıl korunursunuz?
- KORONAVİRÜS HARİTASI - Salgında son durum ne?
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