Türkiye'de koronavirüs günlerinde dayanışma: 'Bu felaketten belki başka bir hayır çıkacak'

Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümet, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının yardım faaliyetleri sürüyor.

Bir yandan bu kurumsal çabalar devam ederken diğer yurttaşlarsa kendi aralarında, aşağıdan, dayanışma örnekleri sergiliyor.

İstanbul'un farklı noktalarında farklı yöntemlerle bu dayanışmaya katkı sunmak isteyenler, yaptıklarını BBC Türkçe'ye anlattı.

Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var, alınan son önlemler neler?