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Koronavirüse yakalanan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı (DHA), 74 yaşındaki Haydar Baş ve ailesinden sekiz kişiye dört gün önce Covid-19 teşhisi konduğunu, BTP Genel Başkanı'nın teşhisin konmasının ardından Trabzon'da hastanede tedavi gördüğünü aktardı.

Baş'ın, solunum desteğine ihtiyaç duyunca dün yoğun bakım servisine alındığı da belirtildi.

Haydar Baş ve ailesinin oturduğu Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

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