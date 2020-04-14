Sahra hastanesi nedir, İstanbul'da nerelere kurulacak?

Telif hakkı dha Image caption Atatürk Havalimanı'ndaki hastane çalışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'daki konuşmasında İstanbul'da iki yeni sahra hastanesi kurulacağını açıkladı. Peki sahra hastanesi nedir ve nerelere kurulacak?

Sahra hastanesi, afet veya savaş dönemlerinde artan sağlık ihtiyacını gidermek için geçici olarak kurulan hastanelere deniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yakada da birer tane sahra hastanesin olacağını açıkladı.

Hastanelerin inşa çalışmaları geçen hafta başladı.

İstanbul'daki sahra hastaneleri nerelere kuruluyor?

Avrupa yakasındaki hastane Atatürk Havalimanı'nda, Anadolu yakasındaki hastane ise Sancaktepe'de inşa ediliyor.

Erdoğan, iki hastanenin de 1.000 yatak kapasiteli olacağını ve inşaatların 45 günde biteceğini açıkladı.

Hastanelerin inşaatını Rönesans Holding'e bağlı Rönesans Medikal İnşaat gerçekleştirecek.

Rönesans daha önce aralarında Başakşehir, Adana, Bursa, Yozgat, Elazığ Şehir Hastaneleri ile yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da bulunduğu çok sayıda kamu binasını inşa etmişti.

Atatürk Havalimanı'na bir sahra hastanesi yapılması İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından da öneriliyordu.

Sancaktepe'de inşa edilecek sahra hastanesinin yeri ise Türk Mimar ve Mühendisler Odası (TMMOB) tarafından eleştirildi.

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BirGün gazetesine konuşan TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen şunları söyledi:

"Atatürk Havalimanı'nın sahra hastanesine dönüştürülmesini önermiştik. Bunun nedeni teknik altyapısının hazır olması, ulaşım altyapısının olması, karayolu ulaşımının kolay olması, kapalı alanının geniş olması ve hızla dönüştürülebilir olmasıydı. Ancak Sancaktepe'deki alanda bu bahsettiğimiz durumların hiçbiri söz konusu değil.

"Sahra hastanesi için sıfırdan inşa edilecek bir alanın seçilmesi, genel anlamda bir koordinasyon probleminin olduğunu gösteriyor. Sahra hastanesi kurulması için öncelikli olarak hastanelerin yakınlarındaki alanlar tercih edilmeli. Sahra hastaneleri için genelde hastanelerin yakınlarındaki alanlar seçilir. Sancaktepe'deki alanın yakınlarında donanımlı hastane de yok."

Sancaktepe'de Sarıgazi mahallesine inşa edilen hastanenin beton dökme çalışmaları da 13 Nisan'da başladı.

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Tarihi Hadımköy Hastanesi

Bu iki hastanenin yanı sıra Arnavutköy sınırları içinde yer alan Tarihi Hadımköy Hastanesi de koronavirüse karşı kullanılmak üzere restore ediliyor.

9 Nisan'da konuyla ilgili bir açıklama yapan Arnavutköy Belediyesi, "eski Askeri Hastanenin de restorasyon sürecinin 45 gün içinde tamamlanması ve göğüs hastalıkları hastanesi olarak hizmete açılarak hastalara hizmet vermesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

2. Abdülhamit tarafından 1891'de yaptırılan hastane, 1985'e kadar askeri hastane olarak hizmet vermiş, sonrasında 2012'ye kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kışla olarak kullanılmıştı.

İHA, binanın 2012 sonrası terk edildiğini ve içindekilerin yağmalandığını aktarıyor.

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Bina hazırlıkların tamamlanmasının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete girecek.

Bu hastaneler dışında İstanbul'da inşaatı devam eden ve yakın zamanda açılması beklenen iki şehir hastanesi de var.

Bunlardan biri Başakşehir Şehir Hastanesi.

Bünyesinde 8 farklı hastaneyi barındıracak ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip olacak hastanede 708 poliklinik, 90 ameliyathane olacak. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde ise 456 yatak yer alacak.

Hastanenin ilk etabının 20 Nisan'da, tamamının da 20 Mayıs'ta açılması bekleniyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Başakşehir Şehir Hastanesi'ndeki solumun cihazları yerlerine yerleştiriliyor

Göztepe Şehir Hastanesi'nin ise Eylül'de açılması planlanıyor.

İstanbul dışında Adana Büyükşehir Belediyesi, bir fuar merkezini sahra hastanesine dönüştürdüğünü açıkladı.

Adana Valiliği ise hastanenin gerekli araç, gereç ve tıbbi donanımlara sahip olmadığını, söz konusu yerin hastane veya sağlık hizmetleri açısından uygun şartları taşımadığını belirtti.

Kocaeli'nde de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanındaki eski asker hastanesinin olduğu alana sahra hastanesi kurulacağı açıklandı.

Anadolu Ajansı'na göre tek katlı 250 yatak kapasiteli sahra hastanesinde, istenildiğinde tüm yataklar yoğun bakım standartlarına dönüştürebilme özelliğine sahip olacak.