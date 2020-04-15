Telif hakkı DHA Image caption TBMM Genel Kurulu

Sağlık çalışanlarına karşı şiddet suçunun cezasının artırılması ve salgın hastalık, doğal afet gibi nedenlerle eğitimin yapılaması halinde yaz aylarında "telafi" eğitimi yapılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

AKP ve MHP'nin ayrı yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunduğu sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenleme, beş siyasi partinin ortak önergesiyle, Yükseköğretim Yasası ve bazı yasalarda değişiklik yapan yasa teklifine eklendi.

Kabul edilen düzenlemeye göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri nedeniyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmama suçlarında verilecek cezalar yarı oranında artırıldı. Ayrıca bu suçların işleyenler hakkında hapis cezasının ertelenmesi söz konusu olamayacağı gibi "hükmün açıklanmasının geriye bırakılması" hükmü de uygulanmayacak.

Teklif, mağdur sağlık çalışanının, saldırı faili ya da yakınına hizmet vermeyebileceğini de hükme bağlıyor. Buna göre şiddet mağduru sağlık çalışanı, başka bir sağlık personeli var ise fail ve yakınına sağlık hizmeti sunmayacak.

Yasa ile ayrıca, salgın ve afet nedeniyle, uzun süre eğitime ara verilmesi durumunda yaz döneminde "telafi eğitimi" yapılmasına da olanak tanınırken, öğretmenlerin yaz tatilleri de kısaldı.

Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi adıyla iki yeni vakıf üniversitesinin kurulmasına olanak tanıyan yasayla getirilen diğer önemli düzenlemeler şöyle:

Telafi eğitim düzenlemesi

-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin izinleri ve tatilleri düzenlendi. Buna göre, il, ilçe veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin 2 ay olan izinleri, 1 aya kadar indirilebilecek. Bu kural gereksinim duyulması halinde, rehberlik öğretmenleri için de geçerli olacak. Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.

-Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan yapılan ek ödemelere ilişkin düzenleme yapılacak.

-Vakıf üniversitelerine yüzde 15 burslu öğrenci zorunluluğu getirildi. Buna göre vakıf yükseköğretim kurumları ön lisans, lisans, tezli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki her bir diploma programında öğrenim gören öğrencilerden; ilgili programın en yüksek merkezi yerleştirme puanına sahip en az yüzde 15'i kadar öğrenciyi, söz konusu programın öğrenim süresi boyunca ücretsiz okutmakla yükümlü olacak. Bu öğrencilerden eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin ücret talep edilmeyecek.

-Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücret, devlet yükseköğretim kurumlarında çalışan emsallerinden daha düşük olamayacak.

Telif hakkı DHA Image caption Üniversitede verilen bir ders

Borçlu vakıf üniversitesinin faaliyeti durdurulacak

-Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumu adına, mülkiyeti Hazineye ait veya devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmazlara ilişkin tesis edilen irtifak hakları, verilen kullanma izinleri iptal edilecek. Bu taşınmazlar ile fiilen kullanılan taşınmazlar aynı amaçla kullanılmak üzere garantör üniversiteye tahsis edilecek.*

-Kısa vadeli veya hemen ödemesi gereken borçlarını, yıllık eğitim ve öğretim gelirleriyle veya mal varlığıyla ödeyemeyen vakıf üniversitelerinin faaliyeti Maliye Bakanlığı'nın görüşü ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla tespit edilmesi halinde durdurulacak. Faaliyet izni geçici durdurulan üniversitenin borcunu ödeyecek yeterli taşınmazının varlığının olmadığı veya yetersiz olduğunun tespiti halinde ise faaliyet izni kaldırılacak.

-YÖK tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak olanlar hariç, öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda, en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma ve 35 yaşından büyük olmama şartı aranacak.

-Yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapan ve kanunla kadroları öğretim görevlisi kadrolarına dönüştürülen uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı öğretim elemanları da ders verebilecek.

-Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun görüşü ile YÖK tarafından çıkarılacak yönetmelik uyarınca, üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine, toplam proje bedelinin yüzde 30'unu aşmamak kaydıyla kaynak aktarılabilecek, bilimsel araştırma projelerine hakem değerlendirmesi yapan alan uzmanlarına ücret ödenebilecek.

-Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere, döner sermaye gelirleri dışında üniversitenin; teknokent, teknopark, teknoloji transfer ofisi, iktisadi işletmeler ve iştirakleri gibi gelir getirici müesseseler ve birimleri sebebiyle ayrıca huzur hakkı, yönetici payı, koordinatörlük, danışmanlık ve benzeri ücretler ödenmeyecek.